이혜영, 폐암 6년 만 졸업 "눈 가라앉고 통증 사라져"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 겸 가수 이혜영이 폐암 수술 후 6년간 이어진 추적검사를 마무리하며 벅찬 심경을 전했다.

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30일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '폐암 투병 6년 차, 마지막 검사를 앞둔 이혜영 ft. 공지사항'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 마지막 추적검사를 받기 위해 병원을 찾았다. 검사 전 그는 긴장된 마음을 감추지 못했다. "심정이 어떠냐"는 제작진의 질문에 "심정은 심정지 상태 같아"라며 떨리는 심경을 솔직하게 털어놨다.

하지만 긴장 속에 진행된 검사 결과는 반가운 소식이었다. 진료를 마친 뒤 병원을 나선 이혜영은 "교수님이 뭐라 하시는데 못 알아듣겠고, 결론은 폐가 커졌대"라며 환한 미소를 지었다. 수술로 인해 비어 있던 공간을 폐가 스스로 메우면서 폐 기능이 상당 부분 회복됐다는 설명이다.

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다만 이혜영은 "난 아직 완치된 게 아니야. 암이 더 이상 전이되지 않았다는 거고. 일단 이 폐암에서는 졸업이다. 근데 이게 언제 어떻게 될지 모르니까 항상 이제 건강하게 살아야 돼"라며 담담한 어조로 소감을 밝혔다.

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이어 "스트레스 안 받고, 유산소 많이 하고, 먹는 거 잘 먹어야 한다. 또 공기 나쁜 데 가지 말라고 하더라"라며 건강 관리에 대한 의지를 드러냈다.

또한 그는 "괜찮다는 말을 들으니 5년이 주마등처럼 지나갔다. 힘들었던 생각밖에 안 난다. 세상에 나 혼자 있는 것 같았다"고 지난 시간을 떠올렸다.

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이어 "무엇을 하고 싶냐"는 질문에는 "여행"이라고 답했다. 그는 "맛집 가고 싶다. 전국 곳곳을 다니고 싶고, 일본도 가고 싶다. 아파서 가까운 데도 가지 못했다"라고 소망을 전했다.

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끝으로 이혜영은 "이제부터 가볍고 즐거운 마음으로 살다 보면 통증도 없어지고 눈도 가라앉지 않겠냐"며 "처음 유튜브를 시작했을 때보다 활기가 생겨서 그런지 눈도 편해지고 통증도 괜찮아졌다. 언젠가는 '저 안 아파요'라고 말하고 싶다"라고 바람을 전했다.