'母 구속' 장윤정, 결국 홀로 서울 떠났다..한옥서 힐링여행 "재충전"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 장윤정이 홀로 한옥 여행을 떠나며 재충전의 시간을 보내는 근황을 공개했다.

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30일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '재충전'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 장윤정은 직접 짐을 챙겨 한적한 한옥 스테이로 떠난 모습이다. 시끄러운 서울을 벗어나 마당이 있는 고즈넉한 한옥에 도착한 그는 문을 열자마자 "대박 대박"이라며 아이처럼 감탄하는 모습을 보였다.

이후 장윤정은 마루에 앉아 새소리와 바람 소리를 들으며 조용히 사색을 즐겼다. 또한 직접 고기를 구워 소주와 함께 식사를 하는가 하면, 직접 만든 회무침과 어묵탕을 곁들여 여유로운 저녁 시간을 보내며 오롯이 자신만을 위한 휴식을 만끽했다.

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무대 위 화려한 모습과는 달리 자연 속에서 소박하고 편안한 일상을 보내는 장윤정의 모습은 보는 이들에게도 잔잔한 힐링을 선사했다.

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이 같은 장윤정의 근황은 최근 알려진 가족 관련 이슈 이후 공개돼 더욱 관심을 모았다. 최근 장윤정의 모친은 수천만 원대 투자 사기 혐의로 구속됐다. 장윤정의 모친은 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의를 받고 있다.

해당 영상을 본 팬들은 댓글을 통해 "이 또한 지나간다. 꽃길만 걸으시라", "힘내시길", "버티고 견디다 보면 지나간다" 등 응원의 메시지를 전했다.

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한편 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.