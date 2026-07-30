이수현, 친오빠 이찬혁에 저작권 사기 당했다..."'얼음들' 인트로 내가 만들었는데"

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[스포츠조선 정안지 기자] 악뮤 이수현이 "친오빠 이찬혁에게 사기 당했다"라면서 음악 작업 비하인드를 공개해 웃음을 자아냈다.

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30일 유튜브 채널 '인생84'에는 "악뮤 수현의 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 기안84는 악뮤 이찬혁, 이수현 남매가 사는 집을 찾은 가운데 이수현은 "집 구경 시켜달라"는 말에 피아노 앞에 앉았다.

그는 "악뮤 1집 '얼음들' 인트로를 내가 만들었다"라면서 피아노를 쳤다. 이어 "내가 이걸 만들었는데 오빠가 '이거 괜찮은데'라고 하더니 갑자기 '얼음들'을 만들고 작가, 작곡은 본인으로 했다"라면서 "사기 당했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이수현은 "14살 때라 저작권 개념이 없을 때라 눈탱이 맞았다"라면서 "아직도 오빠한테 '사기꾼이다'라고 이야기한다"라고 해 폭소를 자아냈다.

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이수현은 현재 이찬혁과 함께 운영 중인 회사 이야기도 공개했다. 남매가 만든 '영감의 샘터'에는 직원이 총 10명이며, 이찬혁이 회사 운영 전반에서 중심적인 역할을 하고 있다고 밝혔다.

이수현은 '회사는 오빠가 하자고 해서 한 거냐'라는 물음에 "맞다. 워낙에 우리는 오빠가 다 한다. 작사, 작곡도 다 하고 디테일한 모든 것 하나하나까지 오빠가 다 한다"라고 했다.

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이어 "오빠라는 벽이 너무 커서 안 했다가 요새는 조금 곡 작업을 다시 하고 있다"라며 "오히려 오빠가 '어떻게 너 같은 녀석을 썩히냐'라고 하더라"며 이찬혁의 든든한 면모를 공개했다. 이를 들은 기안84는 "그런 오빠 없다"라고 하자, 이수현은 "그렇긴 한데 나도 좋은 동생이다"라고 해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com