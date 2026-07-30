문근영, ♥정평과 결혼발표 후 울컥 "축하해 주신 만큼 더 예쁘게 살겠다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 문근영이 결혼 소식을 전한 뒤 쏟아진 축하와 응원에 감사 인사를 전했다.

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30일 문근영은 자신의 계정을 통해 "정말 많은 축하를 해주셔서 많이 울컥했다. 이렇게 많이 사랑받고 있구나 마음 깊이 느끼는 시간이었다"라며 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

이어 "축하해 주시고 응원해 주셔서 정말 정말 감사하다. 축하해 주시는 만큼 더더 예쁘게 잘 살아보겠다"라며 "다시 한번 진심으로 감사하다 :)"라고 덧붙였다.

앞서 문근영은 지난 29일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은 사람을 만났다"며 "홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람"이라고 배우자를 소개했다.

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이어 "혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워나가 보고자 한다"고 전하며 새로운 시작에 대한 설렘을 드러냈다.

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소속사 크리컴퍼니 역시 이날 문근영과 정평이 최근 결혼했다고 밝혔다. 다만 정확한 결혼 시점 등 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 두 사람은 별도의 성대한 예식 대신 가족들이 참석한 식사 자리로 결혼식을 대신한 것으로 알려졌다.

오랜 기간 교제해온 두 사람은 가까운 주변에도 관계를 널리 알리지 않은 채 각자의 자리에서 서로를 응원하며 사랑을 키워온 것으로 전해졌다.

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문근영의 남편 정평은 1980년생으로 문근영보다 7세 연상이다. 2007년 데뷔한 이후 뮤지컬과 연극 무대를 중심으로 활동해왔다. 뮤지컬 '라디오스타', '아이다', '빨래', '아가사', '백만송이의 사랑' 등에 출연했으며, 연극 '에덴 미용실' 무대에도 올랐다.

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두 사람은 배우라는 공통점뿐 아니라 창작 활동을 통해 인연을 이어왔다. 정평은 문근영이 감독으로 참여했던 창작집단 '바치'에서 함께 활동한 것으로 알려졌다. '바치'는 연기와 연출 등 장르의 경계를 넘어 다양한 창작을 시도했던 공동체로, 문근영과 정평을 비롯해 배우 안승균, 홍사빈 등이 함께했다.

또한 정평은 문근영과 안승균이 출연한 tvN 드라마 '유령을 잡아라'에도 출연하며 인연을 이어갔다.

이처럼 오랜 동료로 시작한 두 사람은 작품과 창작에 대한 공감대를 바탕으로 신뢰를 쌓았고, 이후 연인으로 발전해 부부의 연을 맺은 것으로 전해졌다.

다음은 문근영 SNS글 전문

정말 많은 축하를 해주셔서 많이 울컥했습니다.

이렇게 많이 사랑 받고 있구나 마음 깊이 느끼는 시간이었습니다.

축하해 주시고 응원해 주셔서 정말 정말 감사합니다.

축하해 주시는 만큼 더더 예쁘게 잘 살아보겠습니다.

다시 한번 진심으로 감사합니다 :)

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com