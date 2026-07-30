김재중, 10세 연하 여성 데려오자...아버지 "며느리 해도 되겠다" 관심 폭발 ('편스토랑')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김재중이 10세 연하 먹방 유튜버 히밥을 부모님께 소개하며 예상치 못한 '며느리 오디션'이 펼쳐졌다.

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30일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'은 여름 특집 '위험한 초대' 편으로 꾸며졌다.

이날 김재중은 "집에 여자 손님이 온다"며 부모님에게 깜짝 손님의 방문을 알렸다. 아들의 결혼을 누구보다 기다려온 부모님은 설레는 마음을 감추지 못했다.

특히 지난해 "40세에 결혼하겠다"고 밝혔던 김재중은 올해 마흔이 된 상황. 부모님은 자연스럽게 결혼 이야기를 꺼냈다.

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아버지는 "편식하지 않고 8명 누나들과 사이좋게 지내면 좋겠다"고 말했고, 어머니는 "저축을 잘해야 한다"며 현실적인 '며느리 조건'을 언급해 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 집을 찾은 손님의 정체는 먹방 유튜버 히밥이었다. 김재중은 "히밥과 함께 일하면서 친해졌다. 밥 먹다가 친해진 친구"라고 소개하며 연인 관계가 아닌 친한 지인임을 설명했다.

하지만 부모님의 관심은 예사롭지 않았다. 첫 만남부터 히밥의 인상과 성격을 유심히 살펴보던 두 사람은 "너무 마른 것 아니냐", "요즘 젊은 사람들은 다 그렇다", "소녀시대 멤버인 줄 알았다"며 귓속말을 주고받아 웃음을 안겼다.

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히밥은 특유의 싹싹한 성격으로 부모님의 마음을 사로잡았다. 식사 자리에서는 먹방 유튜버답게 시원한 먹성을 보여줬고, 이를 본 김재중의 아버지는 "정말 복스럽게 먹는다. 너무 맛있게 먹는다"며 엄지를 치켜세웠다.

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또 히밥이 김재중보다 10세 연하라는 사실을 알게 된 어머니는 "그러면 여자 쪽이 손해다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

분위기가 점점 무르익자 김재중은 "난 그저 여자 지인을 데리고 온 것뿐인데 왜 오디션이 됐는지 모르겠다"며 난감한 표정을 지었다.

그러나 아버지는 "여자와 남자가 가까워지면 어떻게 되겠냐"며 은근한 기대를 드러냈고, 히밥의 부모님과 고향까지 물어보는 등 적극적인 관심을 보였다.

특히 누나가 8명인 김재중의 가족 이야기가 나오자 아버지는 "시누이 8명인데 괜찮겠느냐"고 물었고, 히밥은 "저라면 두루두루 잘 지낼 수 있을 것 같다. 크게 신경 쓸 부분은 아닌 것 같다"고 답해 또 한 번 합격점을 받았다.

제주도가 고향인 히밥은 "날이 풀리면 제주도에 같이 가요"라고 먼저 제안하며 살가운 모습을 보였고, 이에 김재중의 아버지는 "활발한 모습이 더 마음에 들었다. 아들 여자친구를 해도 되겠다는 생각이 들었다"고 솔직한 속마음을 밝혀 훈훈함과 웃음을 동시에 안겼다.

shyun@sportschosun.com