노윤서, 선화예고→이화여대 엘리트 출신이었다 "운좋게 붙어, 서양학과 전공"(산지네)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]'언니네 산지직송3' 새 멤버들의 첫 만남이 공개되며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

30일 방송된 tvN 예능 프로그램 '언니네 산지직송3'에서는 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서의 첫 만남과 함께 새로운 여정의 시작이 그려졌다.

이날 염정아는 새 멤버들을 만나기 전 "떨린다. 새로 시작하는 이 기분이"라며 설레는 마음을 드러냈다. 이후 김선영과 만난 염정아는 "두 달 전에 우리 집에 와서 놀다 가지 않았냐"라며 반갑게 인사를 나눴다.

이어 강유석이 등장하자 염정아는 "같이 '나미야 잡화점의 기적'을 촬영 중이다"라며 반가워했다. 강유석은 처음 만난 김선영에게 공손하게 인사를 건네며 "TV로 많이 뵀다"라고 팬심을 드러냈다.

Advertisement

막내 노윤서는 식목일을 맞아 멤버들에게 각자 어울리는 식물을 준비해 와 눈길을 끌었다. 그는 "집에 (식물이) 있으니까 기분이 좋더라"라고 이유를 밝혔고, 이에 염정아는 "윤서 마음이 예쁘다"라며 미소를 지었다.

Advertisement

이어 염정아는 과거 시사회에서 만났던 노윤서의 일화를 떠올렸다. 그는 "저 멀리서부터 뛰어오면서 인사하더라. 나랑 작품도 안 했는데"라며 미담을 전했다.

그러면서 "작품 볼 때마다 '윤서 예쁘다'라고 생각했는데, 와서 인사하니 더 예뻤다"라고 칭찬해 훈훈함을 더했다.

Advertisement

이후 염정아는 멤버들에게 궁금한 점을 물었고, 강유석은 자신의 이야기를 꺼냈다. 그는 "제 얘기해도 되냐. 얘기하는 거 좋아한다. 강릉이 본가다. 할아버지가 농사를 크게 하셨다. 감자 등 쌀을 사 먹어 본 적이 없다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 염정아가 "밭과 논일 잘하겠다"고 관심을 보이자 강유석은 "가서 일하면 새참 도우미 정도다. 기술은 없다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

노윤서는 "저는 원래 미술했다. 선화예고 나왔다"며 "대학교도 이대 서양학과 나왔다. 운 좋게 붙었다"고 자신의 이야기를 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com