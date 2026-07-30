야노시호, '삼둥이 母' 송일국 아내와 의외의 '술친구' 고백..."판사님이 알려준 막걸리" ('편스토랑')

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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 막걸리에 빠지게 된 특별한 계기를 공개하며 웃음을 자아냈다.

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30일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 여름 특집 '위험한 초대' 편으로 꾸며졌다.

이날 야노시호는 가수 장윤정을 집으로 초대해 직접 요리를 대접하며 특별한 시간을 보냈다.

야노시호는 "항상 따로 만나자고 했는데 못 만났다. 오늘 와주셔서 너무 기쁘다"며 "직접 식사를 만들어 드리고 싶었다"고 말한 뒤 여름 보양식인 삼계탕 만들기에 나섰다.

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평소 절친한 사이로 알려진 두 사람은 요리를 하며 편안한 대화를 이어갔다.

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특히 애주가인 두 사람을 위해 장윤정이 막걸리를 선물처럼 꺼내 들며 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.

막걸리를 반갑게 맞이한 야노시호는 "평소 막걸리를 정말 좋아한다"고 밝히며 처음 막걸리를 접하게 된 계기를 공개했다.

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그는 "삼둥이 엄마가 알려줬다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 여기서 말한 '삼둥이 엄마'는 배우 송일국의 아내로, 두 사람은 과거 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 인연을 맺은 뒤 꾸준히 친분을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.

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야노시호는 이어 "판사님이 알려주셨다"고 덧붙였고, 송일국의 아내가 현직 판사라는 사실이 다시 한번 언급됐다.

이에 장윤정은 "아주 합법적인 막걸리다"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

야노시호는 방송 내내 특유의 털털하고 친근한 매력을 보여주며 장윤정과 유쾌한 케미를 선보였다. 두 사람은 막걸리와 삼계탕을 함께 즐기며 여름철 보양 음식과 술에 대한 이야기를 나누는 등 편안한 일상을 공개해 시청자들의 눈길을 끌었다.

한편 야노시호는 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 가족은 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 큰 사랑을 받았으며, 현재도 방송과 SNS를 통해 꾸준히 근황을 전하며 국내 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com