'황정민 폭로' 40대女 "첫만남에도 스킨십 있어" 관련 보도 재차 반박

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 황정민과 관련한 사생활 의혹을 제기한 A씨가 "스킨십이 없었다"는 보도에 반박하며 재차 입장을 밝혔다.

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30일 A씨는 자신의 계정에 디스패치 보도 기사를 캡처해 올린 뒤 "일방 추행도 스킨십에 들어간다면 바로 저 공항에서 있었고, 반박 작성하려고 기사 펼쳤는데 황정민은 만 나이, 나는 세는 나이로 쓰는 비대칭 뭐야? 황정민만 2026년이고 나는 전 정권인가?"라는 글을 게재했다.

이어 "한 살이라도 한쪽은 어리게, 한쪽은 늙게 만들려는 의도가 아닌 이상"이라고 덧붙이며 보도 내용에 대한 불만을 드러냈다.

A씨는 "참고로 엄밀히 얘기하면 첫 만남에도 스킨십은 충분히 술집에서 나와 택시 타러 가는 그 시장 골목 내내 이어졌다"고 주장했다.

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그러면서 "이거 때문에 놀라서 진도를 못 나가네. 기사 공평하게 써주십쇼. 물증 위주로"라고 적었다. 이후 "우선 이제 컴 켰으니 물 좀 마시고 하루 종일 걸릴 듯"이라며 "그리고 법률대리인 선임되어 있는 일반인입니다"라고 덧붙였다.

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앞서 이날 디스패치는 황정민과 A씨가 2023년 8월을 시작으로 총 세 차례 만남을 가졌으며, 해당 만남 과정에서 육체적인 관계는 없었다고 보도했다.

하지만 A씨는 황정민의 일방적인 추행이 있었다고 주장하고 있어, 양측의 입장 차이는 이어질 것으로 보인다.

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이번 논란은 지난 29일 A씨가 자신의 SNS에 황정민으로 추정되는 인물의 음성, 사진, 문자 메시지 등을 공개하면서 불거졌다. A씨는 황정민이 지속적으로 연락을 취했고, 촬영 중에도 만남을 제안했다고 주장했다.

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이에 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 즉각 반박 입장을 밝혔다. 소속사는 A씨를 "황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라고 주장하며, 법원이 A씨의 스토킹 혐의를 인정해 세 차례의 접근금지 등 잠정조치와 함께 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다고 전했다. 또한 소속사는 악의적으로 편집된 게시물과 허위사실 유포에 대해 추가적인 법적 대응에 나설 방침이라고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com