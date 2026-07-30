장윤정, 이혼설 넘어 '사망설'까지 충격..."영정사진 너무 기분 나빴다" ('편스토랑')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 자신을 둘러싼 충격적인 가짜뉴스를 언급하며 황당했던 심경을 털어놨다.

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30일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 여름 특집 '위험한 초대' 편으로 꾸며졌다.

이날 장윤정은 일본 모델 야노시호와 함께 식사를 준비하며 인터넷에 떠도는 가짜뉴스에 대한 이야기를 나눴다.

먼저 야노시호는 "요즘 가짜뉴스가 너무 많다. 추성훈과 이혼했다는 기사가 나오더라"고 말하며 황당했던 경험을 전했다.

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이에 장윤정도 깊이 공감하며 "저도 이혼했다는 말을 정말 많이 들었다. '이혼한다', '이혼했다더라'는 가짜뉴스가 있었다"고 밝혔다.

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야노시호는 "우리 부부는 괜찮다. 이혼 안 했다. 옆에 있다"며 추성훈과의 불화설을 직접 부인했다.

그러자 장윤정은 한술 더 떠 "저는 얼마 전에 한 번 죽었었다. 병에 걸렸다더라"고 말해 모두를 놀라게 했다.

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이어 지인들에게 아니라고 빨리 얘기를 해줘야 걱정을 안하실 거 같아서 SNS에 바로 아니라고 이야기 하고 지웠다. 영정 사진도 기분 나쁘지 않냐고 당시 심경을 털어놨다.

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실제로 장윤정은 지난해 11월 온라인에서 '가수 장윤정이 45세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났다'는 허위 게시물이 확산되자 자신의 SNS를 통해 "연락이 많이 와서 걱정 마세요. 좋은 사진도, 글도 아니니 삭제할 예정입니다. 모두 건강하세요"라며 직접 해명에 나선 바 있다.

당시 남편 도경완 역시 SNS를 통해 "아 놔..이런 XX들..지금 누나 나랑 파전에 막걸리 먹고 있단 말이다"라며 분노를 드러내 화제를 모았다.

장윤정은 야노시호를 향해 "가짜뉴스는 너무 신경 쓰지 않아도 된다. 정신 건강에 안 좋다"며 "우리도 곧 갱년기인데 스트레스 받으면 안 된다"고 유쾌하게 말해 웃음을 안겼다.

한편 장윤정은 KBS 아나운서 출신 방송인 도경완과 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 방송과 공연 활동을 활발히 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com