이동건, '이숙캠' 첫 등장.."자격있나 싶지만, 이혼 아픔으로 공감할 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이동건이 '이혼숙려캠프' 새 가사조사관으로 합류한 소감을 전했다.

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30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'에서는 23기 부부들의 입소 과정이 공개된 가운데, 이동건이 진태현에 이어 새로운 가사조사관으로 첫 등장했다.

이날 서장훈은 "2주년 개편을 맞아 새로운 가사조사관이 합류했다"며 이동건을 소개했다. 이동건은 "너무 묘하고 긴장된다. 잘 부탁드린다"라며 첫 출연 소감을 밝혔다.

앞서 이동건은 배우 조윤희와 결혼해 슬하에 딸을 뒀으며, 이후 이혼했다. 자신의 경험을 언급한 그는 "처음에는 재미로 봤지만, 보다 보니 부부들에게 애정이 생겼다. 가정과 결혼을 지키고자 자신의 치부를 드러내는 일이잖나. 존경심이 들더라. 저는 그렇게 못 했으니까"라고 털어놨다.

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이어 "저에게 자격이 있을까 고민했다. 그래도 저 역시 이 부부들과 같은 아픔도 있었고 힘든 시간도 있었기 때문에, 이분들에게 공감해줄 수 있는 일이 있지 않을까 싶어 용기를 내 이 자리에 앉게 됐다"라고 진심을 전했다.

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이와 함께 공개된 자료화면에는 이동건이 이혼 후에도 딸과 시간을 보내는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 이동건은 현재도 주말마다 딸을 만나고 있는 것으로 전해졌다.

이에 서장훈은 "경험을 통해 좋은 이야기를 해줄 수 있으니 아낌없는 조언과 격려 부탁한다"라고 말하며 이동건을 응원했다.