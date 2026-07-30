"남편 문제 있는 줄"...'43세 임신' 이희경, 시험관 거부하던 남편 반전 속내

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 이희경이 43세의 나이에 자연 임신에 성공하기까지의 긴 기다림과 고민을 솔직하게 털어놨다.

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30일 유튜브 채널 '김승혜'에서는 "'이거 나갈 수 있는 거 맞아..?' 필터 없는 예비맘들의 매운맛 수다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 임신 24주 차인 이희경은 "43살에 임신했다. 개그계에선 내가 한다감 아니냐"라면서 "자연 임신"이라고 밝혔다.

그는 "본격적으로 아이를 갖고 싶다고 생각한 건 4년 정도 된 것 같다. 근데 안 생겼다"라며 "솔직히 시험관을 빨리하고 싶었다. 마흔을 넘어가니까 불안하고 안 생길 것 같았다"라며 당시 심정을 털어놨다.

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이어 "남편이랑 안 싸우는데 시험관 이야기만 하면 싸웠다. 이유도 말을 안 해주고 병원을 안 가겠더라"면서 "남편은 자연 임신으로 갖고 싶어 했다. 나도 당연히 자연 임신을 원했지만 시간이 너무 지나니까 '조금이라도 빨리 가보자'고 했다"며 전했다.

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이희경은 남편이 시험관을 망설였던 이유도 뒤늦게 알게 됐다고 전했다. 그는 "남편이 여자가 시험관을 하는 게 너무 힘들다는 얘기를 주변에서 많이 들었다더라"며 "아니, 내가 감내한다잖아. 내 몸에다가 내가 찌른다는데. 내 몸이 아픈 게 싫었던 거였다"고 밝혔다. 그는 "그렇게 얘기해줬으면 좋았을 텐데, 나는 오히려 남편에게 무슨 문제가 있는 줄 알았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

결국 지난해 10월, 남편이 먼저 병원에 가자고 했고 검사를 진행한 뒤 자연 임신을 한 번 시도해 보기로 했다.

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이희경은 "올해 1월에는 자연 임신을 시도했지만 안 됐다"며 "2월에는 바로 주사를 맞으러 갔다. 의사 선생님이 내 나이에는 성공 확률이 3-40% 밖에 안 된다고 하더라. 난자 채취 일정이 명절과 겹쳐서 '한 번만 더 자연으로 해보겠다'고 했다"고 말했다.

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그렇게 기다리던 순간은 예상치 못하게 찾아왔다. 이희경은 "아무것도 안 했는데 아이가 왔다. 정말 신기했다"고 감격했던 순간을 떠올렸다.

그는 임신 테스트기를 확인했던 당시 상황을 공개했다. 이희경은 "방송국 회식이 있어서 임신이 안 됐을 거라고 생각했다. 술 마시기 전에 혹시 몰라 테스트를 했는데 한 줄이 나왔다"며 "그래서 '3월부터는 시험관 때문에 못 먹으니까 오늘 마음껏 주세요' 하면서 막걸리도 마셨다"고 말했다.

하지만 집에 돌아와 다시 확인한 결과 두 줄이 나와 놀랐다고. 이희경은 "아침에는 분명 한 줄이었는데 저녁에 두 줄이 됐다"라면서 "남아 있던 테스트기를 계속해 봤는데 계속 두 줄이 나왔다. 다음 날 바로 병원에 가서 피 검사하고 임신 4주라고 했다"고 밝혔다.

이희경은 "그때가 너무 미안했다. 엄마의 마지막 술이라고 생각했다"며 뱃속 아이를 향한 미안한 마음을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com