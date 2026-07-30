진태현, '이숙캠' 하차 통보 3개월만에 기쁜 소식..."♥박시은과 MC 발탁"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 JTBC '이혼숙려캠프' 하차 후 새로운 MC 소식을 전하며 반가운 근황을 공개했다.

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진태현은 30일 "안녕하세요, 진태현입니다. 평안하시죠? 오늘은 여러분께 소식이 있어 알려드리려고 한다"며 직접 근황을 전했다.

그는 "아내와 제가 CTS '내가 매일 기쁘게'의 MC가 됐다. 첫 녹화를 잘 마쳤다"며 새로운 프로그램의 진행을 맡게 됐다고 밝혔다.

이어 "저희의 정체성이 예수님을 믿는 부부이기에 예수님의 사랑을 전하는 방송을 하게 됐다"며 "믿는 사람들만의 방송이 아니라 누구나 편안하게 예수님을 알아갈 수 있는 방송을 만들기 위해 제작진과 함께 노력하겠다. 새롭게 방송될 '내가 매일 기쁘게'를 많이 기대해 달라"고 당부했다.

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진태현은 "저희 부부가 하면 또 제대로 하지 않겠나. 소문도 많이 내주시고 관심도 많이 가져달라. 예수님의 사랑을 잘 전파해 보겠다"고 포부를 밝혔다.

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또 "비밀인데 앞으로 초대 손님들도 정말 멋지고 훌륭한 분들이 계속 출연할 예정"이라며 기대감을 높였다.

이번 새 MC 발탁은 진태현이 최근 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차한 이후 처음 전한 방송 활동이라는 점에서도 관심을 모은다.

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진태현은 약 2년간 '이혼숙려캠프'에서 조사관으로 활약하며 출연자들의 고민을 함께 나눠왔다. 그러나 최근 방송에서는 별도의 작별 인사 없이 "22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다"라는 자막만 등장해 시청자들의 아쉬움을 샀다.

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이후 제작진이 감사패를 직접 전달하지 않고 매니저를 통해 전달한 사실이 알려지면서 하차 과정을 둘러싼 다양한 반응이 이어지기도 했다. 진태현의 후임은 배우 이동건이 맡는다.

한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 공개 입양을 통해 가족을 이루며 많은 응원을 받았고, 현재 세 딸과 함께 생활하고 있다.

올해 초에는 2세 계획을 중단하기로 했다는 사실을 직접 밝히며 많은 이들의 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com