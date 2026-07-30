79세 허영만, 낙상사고 후 근황 전했다 "건강 회복 위해 차분히 노력 중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 허영만의 근황이 전해졌다.

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30일 허영만의 SNS에는 "50여 권의 만화일기, 오래전부터 약속하셨던 작은 마음을 따라 수첩 속 주인공분들께 정성으로 만든 판화를 전달하고 있다"는 글과 함께 사진이 공개됐다.

사진에는 허영만이 직접 그린 50여 권의 만화일기가 차곡차곡 쌓여 있는 모습이 담겼다. 허영만은 한강 작가의 노벨문학상 수상 순간을 비롯해 지인들과 함께했던 소중한 일상을 그림으로 남기며 추억을 기록해왔다.

허영만 측은 "오래전부터 마음에 품어왔던, 정성껏 만든 판화에 마음을 담아 만화일기의 주인공분들께 전해드리고 있다"고 전했다.

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이어 최근 건강 이상으로 활동을 잠시 중단한 허영만의 상태에 대해서도 언급했다. 허영만 측은 "선생님께서도 차분히 건강 회복을 위해 노력하고 계신다"고 전하며 팬들을 안심시켰다.

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한편 허영만은 1974년 데뷔 후 '식객', '타짜', '각시탈', '오! 한강' 등 수많은 대표작을 선보이며 대한민국을 대표하는 만화가로 자리매김했다. 2019년부터 약 7년간 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'의 진행을 맡아 큰 사랑을 받았지만, 지난 6월 낙상 사고로 활동을 중단하면서 프로그램에서도 하차했다.

당시 허영만 측은 "최근 넘어지면서 부상을 입어 중환자실로 이송되는 상황이 있었다. 현재는 병원에 입원해 건강을 회복 중"이라고 밝힌 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com