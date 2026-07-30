'손민수♥' 임라라, 9개월 쌍둥이 '양손 수유'에 멘붕..."눈 질끈, 넋이 나감"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 임라라가 9개월 된 쌍둥이 남매를 키우는 현실 육아 일상을 공개해 많은 공감을 얻고 있다.

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30일 임라라는 "9개월 남매 데리고 갈 만한 곳 추천해 주실 분. 결혼식장 첫 도전이었는데 저 뷔페 좋아하는데 두 입 겨우 먹었어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 임라라는 지인의 결혼식장을 찾은 모습이다. 두 아이를 데리고 외출에 나선 임라라는 가족과 함께 특별한 추억을 남기기 위해 고군분투하는 모습으로 눈길을 끌었다.

임라라는 "강이까지 둘 다 안고 찍고 싶다. 또르르. 겨우 찍은 네 가족 사진"이라며 쌍둥이를 품에 안은 채 촬영한 가족사진을 공개했다.

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이어 "안쓰러웠는지 지나가시는 분께서 찍어주셨다"며 우연히 도움을 받아 완성한 가족사진에 고마운 마음을 전했다.

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하지만 외출 과정은 쉽지 않았다. 이동하는 차 안에서도 육아 전쟁은 계속됐다.

임라라는 "결혼식장 도착 전 양손 수유 중. 질끈. 넋이 나감"이라며 눈을 질끈 감은 채 양손에 각각 젖병을 들고 쌍둥이에게 수유하는 모습을 공개해 보는 이들의 놀라움을 자아냈다.

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힘겨운 순간에도 임라라는 아이들을 향한 애정을 잊지 않았다. 그는 "그래도 눈 마주칠 때는 웃어봅니다"라고 덧붙이며 육아의 고단함 속에서도 아이들과 함께하는 행복을 전했다.

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한편 임라라와 손민수는 지난 2023년 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 쌍둥이 남매를 임신했고, 지난해 10월 두 아이를 품에 안았다.

현재 유튜브와 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 쌍둥이 육아 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com