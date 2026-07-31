55세 김혜수, 연애사 최초 공개 "결혼해야 어른이라던데, 지금 내 연애가 문제"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김혜수가 의미심장한 연애 발언으로 궁금증을 자아냈다.

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30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연! (feat. 김혜수 조여정 김지훈 김재철)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 주연 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 작품부터 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김혜수는 김재철에 대해 "우리 팀 막둥이다. 근데 너무 깍듯하다"며 "무게감 있는 역할을 많이 하는데 실제로는 성격이 너무 밝고 붙임성도 좋다. 예의도 바르고 애교도 있다"고 칭찬했다.

이어 "우리 중에 유일하게 결혼했다. 막내인데…"라고 말했고, 김지훈은 "제일 어른이다"라고 받아쳤다. 이에 김혜수는 "맞다. 결혼하면 어른이다. 자식이 있으면 더 어른이고"라며 막내인 김재철에게 "오빠 얼른 드세요"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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영상 말미 공개된 2부 예고편에서는 출연진이 드라마 제목인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 활용해 각자의 고민을 털어놓는 모습이 담겼다.

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조여정은 "지금 불륜이 문제가 아니라 다이어트가 문제"라고 말했고, 김혜수는 "지금 불륜이 문제가 아니다. 제 연애가 문제"라고 의미심장한 발언을 던져 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 김재철은 "이런 이야기 처음 하신다"라며 놀라워했고, 화면에는 "최초 공개. 김혜수의 연애 이야기는 2부에서 공개"라는 자막이 등장해 궁금증을 더욱 키웠다.