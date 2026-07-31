김혜수, 란제리 실루엣 어떻길래..김지훈 감탄 "상식밖 신체, 배가 하나도 없다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김지훈이 김혜수의 자기관리에 감탄했다.

Advertisement

30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연! (feat. 김혜수 조여정 김지훈 김재철)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 주연 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 작품부터 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김지훈은 극 중 노출 장면에 대한 이야기가 나오자 "샤워하고 나온 바로 그런 상황이라..."라며 쑥스러운 미소를 지었다.

이에 조여정은 "너무 멋있어서 집중이 안 됐다"며 "그 신 때문에 몸을 준비하신 거냐"라고 물었다. 김지훈은 "평소에도 몸에 화가 많다"며 "체중이 진짜 똑같다. 일할 때나 안 할 때나, 입금 전후가 진짜 똑같다"라고 답해 꾸준한 자기관리 비결을 전했다. 이를 들은 김혜수는 "나는 진짜 다른데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어 화제는 김혜수의 자기관리로 이어졌다. 함께 식사를 하던 중 김지훈은 "깜짝 놀란 게 혜수 선배가 진짜 많이 드신다"면서도 "드라마에 란제리를 입은 실루엣이 보이는데 배가 없으시다"라고 감탄했다.

Advertisement

이에 김재철도 "'타짜' 정마담이 생각났다"고 거들었고, 김지훈은 "너무 늘씬하고 길쭉하다. 선배님을 보며 내가 사람 인체에 대해 더욱 공부해야겠다고 생각했다. 내가 아는 상식 밖의 신체를 가지신 거라 정말 인상 깊었다"라고 극찬했다.

김혜수는 특유의 유쾌한 반응으로 "연기가 인상 깊어야 하는데..."라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

한편, 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디이다. 31일 쿠팡플레이를 통해 공개된다.