스윙스, 마운자로 최고 용량 10mg 배에 직접 투약…"실패하면 위절제술"

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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 스윙스가 다이어트 보조제인 마운자로 용량을 높였다며 직접 투약하는 모습을 공개했다.

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30일 스윙스는 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 영상을 게재했다.

영상 속 스윙스는 한 손에 다이어트 보조제인 마운자로를 들고 "이게 뭔지 아냐. 마운자로다"라고 말했다.

그는 "용량을 봐라. 10mg다. 제일 약한 게 2.5mg, 그다음 5mg, 그다음 7.5mg인데 나는 7.5mg 맞았는데 아무 소용이 없어서 10mg를 타 왔다"라고 용량을 높이게 된 이유를 설명했다. 그러면서 "난 이제 살 뺄 거다"라고 다짐한 뒤 직접 마운자로를 투약하는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

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앞서 스윙스는 지난 24일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연해 마운자로를 맞고 있다고 밝혔다.

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당시 그는 "식욕 완전 뚝 떨어진다고 하더라"는 질문에 "그 정도는 아니다. 이것마저 실패하면 위절제술 할거다. 난 그것밖에 없다"라고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 남긴 밥을 보여주며 "요즘 이렇게 밥을 남긴다. 원래 두 공기 먹는다"라며 다이어트 성공을 위해 음식을 절제 중임을 밝혔다.

한편 스윙스는 지난 3월 SBS '아니 근데 진짜'에 출연해 현재 몸무게가 100kg이라고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "뺄 때는 1년 반 걸렸는데 30kg 찌우는 건 얼마 안 걸리더라"라며 감량 후 찾아온 요요를 솔직하게 고백해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com