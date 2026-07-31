야노시호 친정 母, 일반인 맞아? 여배우 미모에 169cm 우월 피지컬 '감탄'

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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 방송 최초로 어머니를 공개하며 우월한 유전자와 다정한 모녀 케미를 자랑했다.

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30일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 여름 특집 '위험한 초대' 편으로 꾸며졌다.

이날 야노시호는 어머니와 함께하는 일상을 공개하며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

특히 이날 방송에서는 야노시호의 어머니가 처음으로 모습을 드러냈다. 단아한 미모와 환한 미소는 물론, 큰 키까지 딸과 꼭 닮은 모습으로 감탄을 자아냈다.

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야노시호는 키 173cm의 세계적인 톱모델로 잘 알려져 있다. 어머니 역시 169cm의 늘씬한 체격과 우아한 분위기를 자랑하며 남다른 존재감을 드러냈다.

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어머니를 바라보던 야노시호는 "나를 보는 것 같다"며 웃었고, 닮은 외모와 분위기에 스튜디오에서도 감탄이 이어졌다.

3대에 걸친 우월한 유전자도 눈길을 끌었다. 야노시호와 추성훈의 딸 추사랑은 현재 14세의 나이에도 키 172cm, 몸무게 48.75kg의 뛰어난 비율을 자랑하며 '모델 몸매'로 큰 관심을 받고 있다. 엄마와 외할머니를 잇는 남다른 피지컬이 다시 한번 주목받았다.

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이날 야노시호는 "엄마가 해준 밥이 먹고 싶다"며 딸 같은 모습으로 애교를 부렸고, 어머니는 직접 준비한 요리로 딸을 맞이했다.

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특히 일본에서 직접 가져온 비밀 재료를 꺼내든 어머니는 "이거 하나면 조미료가 필요 없다. 어떤 음식이든 맛있어진다"고 자신감을 보여 눈길을 끌었다.

평소 뛰어난 요리 실력으로 유명한 야노시호 역시 어머니에게서 물려받은 손맛을 인정하며 화기애애한 분위기를 이어갔다. 두 사람은 함께 음식을 만들고 이야기를 나누며 다정한 모녀의 일상을 공개해 훈훈함을 더했다.

한편 야노시호는 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 딸 추사랑을 두고 있다. 세 가족은 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받았으며, 현재도 방송과 SNS를 통해 꾸준히 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com