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안선영, 남편과 별거 중이라더니 "남 기준 맞춰 남자 만나, 너무 후회된다"

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안선영, 남편과 별거 중이라더니 "남 기준 맞춰 남자 만나, 너무 후회된다"

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 안선영이 지나온 삶을 돌아보며 인생에서 가장 후회되는 순간들과 그 안에서 얻은 깨달음을 솔직하게 전했다.

30일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '시간을 돌릴 수 있다면? 50살이 된 안선영, 돌이켜보니 가장 후회하는 세 가지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 안선영에게 "이제 언니도 50살이 됐다. 30대와 40대를 돌이켜봤을 때 가장 후회되는 세 가지가 무엇이냐"고 물었다.

이에 안선영은 망설임 없이 "안 봐도 되는 남의 눈치를 지나치게 봤던 시간"을 가장 먼저 꼽았다.

그는 "남들이 봤을 때 '이 정도 남자를 만나는 게 너한테 어울린다', '이 정도 위치에 머무는 게 너한테 맞다', '이걸 넘어가면 오버다'라는 기준에 끊임없이 나를 맞췄던 것 같다"고 말했다.

이어 20여 년 전 자신에게 적극적으로 다가왔던 스위스 남성과의 일화를 공개했다. 안선영은 "파란 눈에 금발, 5개 국어까지 구사하는 매력적인 사람이었지만 당시 외국인 남성과 데이트하는 내 모습이 다른 사람들에게 어떻게 비칠지를 걱정했다"고 털어놨다.

그러면서 "그때는 금발의 백인 남자와 앉아 데이트하는 모습이 내가 되게 문란해 보이지 않을까 싶었다. 지금 생각해보면 너무 괜찮고 매력 있고 다 갖춘 사람이었다. 데이트라도 해볼 걸 그랬다. 밥 한 번도 안 먹어봤다"고 아쉬움을 드러냈다.

안선영, 남편과 별거 중이라더니 "남 기준 맞춰 남자 만나, 너무 후회된다"

쉰 살이 된 현재 안선영이 아쉬워한 것은 단순히 한 사람과의 인연을 놓친 일이 아니었다. 그는 실패하더라도 다시 일어설 수 있었던 젊은 시절, 자신의 마음이 향하는 곳을 믿고 더 많이 사랑하고 도전하지 못했던 시간 자체가 후회로 남았다고 밝혔다.

안선영은 "20대와 30대에는 연애하다가 이불을 백 번 걷어차는 일이 생겨도 회복 탄력이 되는 나이"라며 "사람들은 생각보다 너에게 관심이 없다. 영원한 내 편도, 영원한 적도 없다"고 말했다.

이어 "결국 끝까지 나를 지켜줄 수 있는 건 나 자신밖에 없다"며 "조금 더 일찍 나를 사랑하고 스스로에게 잘해주는 시간을 보냈다면 좋았을 것 같다"고 덧붙였다.

한편 안선영은 지난 2013년 연하의 사업가와 결혼해 2016년 아들을 품에 안았다. 이후 지난해 8월 불거진 이혼설과 관련해 직접 입장을 밝히며 현재 관계에 대해 설명한 바 있다.

당시 한 팬이 "남편과 이혼했냐"고 묻자 안선영은 "이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 맞지 않아 같이 다니지 않지만, 아이 부모로는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 '따로 또 같이' 각자의 삶에 맞춰 잘 지내고 있다"고 답했다.

안선영은 별거를 결정하게 된 배경으로 치매를 앓는 어머니 간병 과정에서 겪은 가족 간 갈등을 언급하기도 했다. 그는 "이대로 살다가는 모두가 불행하겠더라. 그래서 내린 결론이 '분리하자'였다"며 "따로 살지만 오히려 남편과 매일 연락한다"고 덧붙였다.

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