'전진♥' 류이서, 시험관 도전 속..."남들보다 배로 관리한다" 승무원 비법 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 2세를 위해 시험관에 도전 중인 그룹 신화 전진의 아내 류이서가 자신만의 관리 비법을 공개해 관심을 모았다.

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30일 류이서의 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '절대 다리 안 붓는다는 승무원 류이서의 초간단 종아리 스트레칭'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 류이서는 팬들이 가장 궁금해하는 피부 관리법과 나이트 루틴을 직접 소개했다.

류이서는 "댓글에서 가장 많이 보이는 게 '피부 관리', '나이트 루틴'이었다"며 "다들 궁금해하시는 저만의 관리 비법을 알려드리려고 한다"고 말했다.

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이어 "저는 피부 관리하는 걸 정말 중요하게 생각한다. 남들보다 배는 하고 있지 않을까 싶다"며 꾸준한 관리의 중요성을 강조했다.

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특히 전직 승무원으로 장시간 비행과 건조한 기내 환경을 경험했던 만큼, 피부와 몸 관리에 더욱 신경 써온 류이서는 매일 실천하는 나이트 루틴으로 꼼꼼한 클렌징과 괄사 마사지를 꼽았다. 류이서는 화장을 지우기 전 손을 깨끗하게 씻는 등 기본적인 위생 관리부터 철저히 한다고 전하며 자신이 실제 사용하는 제품들도 공개했다.

또한 홈케어 뷰티 디바이스를 활용한다고 밝히며 "원래 유명해서 다들 아시겠지만 주변 승무원들도 기내가 워낙 건조하다 보니 하나씩 갖고 있더라"고 추천했다.

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류이서는 괄사 마사지 순서에 대한 자신만의 팁도 전했다.

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그는 "두피, 몸, 얼굴 순서로 괄사를 한다"며 "노폐물이 빠져나가는 길을 먼저 열어줘야 한다. 얼굴 괄사를 먼저 하면 오히려 얼굴에 트러블이 날 수도 있다"고 설명했다. 이어 승무원들이 특히 힘들어하는 다리 부종 관리법도 공개했다.

류이서는 "장거리 비행을 하면 다리가 힘들어서 풀어줄 게 필요했다. 그때는 몰랐는데 승무원을 그만두고 나서 알게 됐다"며 "지금이라도 알게 돼서 좋다"고 말했다.

영상 속 류이서는 오랜 승무원 생활에서 얻은 경험과 꾸준한 자기 관리 노하우를 아낌없이 공유하며 팬들의 관심을 끌었다.

한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다. 두 사람은 최근 유튜브를 통해 2세를 위한 시험관 시술에 도전 중인 근황을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com