장윤정, 친모 논란 속...여전히 단단한 가정 "♥남편 운 좋다" 야노시호 극찬에 흐뭇

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 방송인 부부의 솔직한 모습과 남편 도경완에 대한 변함없는 애정으로 눈길을 끌었다.

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30일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 여름 특집 '위험한 초대' 편으로 꾸며졌다.

이날 야노시호는 특별 손님으로 장윤정을 집으로 초대했다. 야노 시호는 "항상 따로 만나자고 했는데 못 만났다. 오늘 와줘서 너무 기쁘다"며 직접 삼계탕을 준비해 따뜻하게 맞이했다.

식사를 준비하며 두 사람은 남편과 함께 방송하는 이야기를 나눴다. 추성훈과 함께 다양한 예능에 출연해온 야노시호에 장윤정 역시 방송인 부부만의 고충을 털어놓았다.

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장윤정은 "부부가 함께 방송할 때는 연기가 필요한 것 같다"고 운을 뗐다. 이어 "촬영 전날 부부싸움을 했더라도 카메라 앞에서는 웃어야 된다. 근데 남편은 표정 관리를 못해서 앞만 보고 서 있는다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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하지만 장윤정은 함께 방송하는 시간이 오히려 갈등을 푸는 계기가 된다고 밝혔다.

그는 "그렇게라도 같이 일하고 나면 화가 풀린다. 불쌍해서 풀리는 것 같다. '내가 이 사람이랑 계속 싸워서 뭐 하겠나'라는 생각이 든다"고 솔직한 심경을 전했다.

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이어 야노시호가 "추성훈과는 함께 있는 시간이 많지 않다"고 말하자 장윤정은 "저희 남편은 저를 따라다니는 스타일"이라고 말해 눈길을 끌었다.

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이를 들은 야노시호는 "남편 운이 좋은 것 같다"고 말했고, 장윤정은 미소를 지으며 흐뭇한 반응을 보였다.

한편 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

최근 장윤정의 모친은 수천만 원대 투자 사기 혐의로 구속됐다. 장윤정의 모친은 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의를 받고 있다.

shyun@sportschosun.com