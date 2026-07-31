김종국, 박지성 앞 축구협회장 욕심 "무보수로 내 돈 내면서 할 것"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김종국이 대한축구협회 회장 자리를 언급하며 "나는 무보수로 내 돈 내면서 하겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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30일 유튜브 채널 '김종국 체육관 종국'에는 "스타일리스트 대신 변호사와 보디빌더... (Feat. 박지성, 유재석, 마선호, 박민철 변호사)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김종국은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 녹화 대기 중 전 축구 국가대표 박지성과 만나 인사를 나눴다. 박지성은 당시 '유퀴즈' 촬영을 진행 중이었고, 두 사람은 자연스럽게 축구 이야기를 나누며 근황을 전했다.

이때 김종국은 "이번에 대한축구협회 회장은 누가 하냐"라고 물었고, 박지성은 "형이 하신다고"라며 웃었다. 이에 김종국은 "재석이 형이 이상한 이야기 했다"라며 웃음을 터뜨렸지만, 이내 "나는 무보수로 내 돈 내면서 하겠다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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앞서 지난 19일 방송된 SBS '런닝맨'에서 유재석은 "축구협회장으로 김종국을 추천한다"라고 하자, 김종국은 "나는 10원도 월급 안 받아도 된다"라면서 욕심을 드러내 웃음을 안겼다.

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이후 유재석은 박지성과 함께한 '유퀴즈' 녹화 현장에서도 해당 이야기를 꺼냈다. 유재석은 "농담 삼아 프로그램에서 종국이를 축구협회장으로 추천했다"고 밝혔고, 박지성이 축구 지도자가 되는 과정에 대해 설명하자 "김종국 안 되겠다. '슛돌이' 감독 했었다"고 받아쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com