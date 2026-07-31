'35억 건물주' 맛피아 권성준 "인테리어만 10억, 첫차는 1억 외제차" 역대급 재력

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[스포츠조선 정안지 기자] '흑백요리사' 우승자 '맛피아' 권성준 셰프가 35억 원 건물의 내부를 공개하며 인테리어 비용과 건물 활용 계획을 밝혔다. 또한 이 과정에서 첫 차인 외제차도 공개해 눈길을 끌었다.

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30일 유튜브 채널 '침착맨'에는 "더커버 건물주로 돌아온 맛피자 (with 김풍)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 침착맨과 김풍은 최근 서울 중구 신당동에 건물을 매입한 권성준 셰프를 찾아 그의 신축 건물을 둘러봤다.

권성준은 "2021년 말에 신축한 건물이다. 4년 됐으니까 신축 건물이다"라면서 "인테리어 하는데 10억 가까이 들어갈 것 같다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "아직 다 안 했다"라면서 "현재 레스토랑 2층 부분은 끝났고, 1층은 카페로 꾸밀 예정이다. 카페 기대해 달라"라고 전했다.

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권성준 셰프는 최근 출고한 외제차도 공개했다. 그는 "한 달도 안 됐는데 두 번 긁었다"라면서 "운전 처음 한 거다. 셀프 수리하려고 붓펜을 샀다"라고 했다. 이에 침착맨과 "첫 차가 외제차냐"라며 놀랐고, 김풍은 "이탈리아 엄청 좋아하는 사람들이 감성으로 타는 거다"라고 밝혔다.

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이후 세 사람은 건물 5층 스튜디오로 향했다. 권성준 셰프는 "1층은 카페 예정이다. 연말에 공사 들어갈 것 같다. 2,3층이 레스토랑이다. 5층에서는 초대석도 하고 요리 콘텐츠도 찍고 할 예정이다"라고 설명했다.

그는 신당동을 선택한 이유에 대해 "용산을 하고 싶었는데 너무 비싸고 너무 낡았다. 신축을 찾다 보니까 중구가 괜찮겠더라. 위치도 괜찮고, 다 재개발 예정이다"라면서 "서울에서 가장 돈이 많은 사람들이 사는 곳인 한남, 압구정, 강남과도 가까워서 오기 편하다. 파인다이닝을 하는 사람이기 때문에 구매력이 높은 사람들 근처로 갈 수밖에 없다"라며 투자 이유를 설명했다.

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한편, 권성준은 지난 2월 서울 중구 신당동 약수역 인근 꼬마빌딩을 매입하며 35억 건물주에 등극해 화제를 모았다.

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권성준 셰프는 최근 덱스의 유튜브에 출연해 "건물 매매가는 33억 원이었다. 취득세 등 세금으로 약 1억 5000만 원 붙어서 35억 원 정도라고 생각하면 된다"라며 "돈이 많아서 산 건 아니고 좀 무리했다. 진짜 한 푼, 두 푼 아껴서 샀다"라고 솔직하게 밝힌 바 있다.

anjee85@sportschosun.com