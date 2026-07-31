"쓰레기 5톤 버려" 이지혜, 80평→49평 집 이사 이유…♥문재완도 놀랐다

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지혜가 딸 교육에 신경 쓴 인테리어를 공개했다.

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30일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '이지혜 드디어 새집! 40평대 럭셔리 NEW 하우스 랜선 집들이 최초공개(40년 구축아파트)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이지혜는 "저희가 리모데링하면서 일차적으로 보여드렸는데 여기서 조금이라도 지저분하게 하면 같이 나가야 한다"며 "저희가 80평대 살다가 49평으로 많이 줄여서 이사했다. 많이 의아해하실 거다. '일을 그렇게 하면서 80평대에서 왜 줄여?' 하는데 저희는 추구가 미니멀리즘이다. 보이기 위한 삶은 그만하겠다. 그래서 적당히 줄여봤다"고 밝혔다.하지만 문재완도 처음 들은 듯 놀란 표정을 지어 웃음을 안겼다. 이지혜는 이사를 위해 쓰레기만 5톤 버렸다고 밝힌 바. 이지혜는 "신발도 엄청 많았는데 줄였다"며 깔끔한 신발장을 공개했다.

이지혜는 "우리집이 사실 좋은 게 에어컨이 (방마다 있다.) 26도도 춥다"고 자랑하기도.

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이지혜의 집 거실은 깔끔한 화이트 인테리어에 큰 테이블을 놔 서재형 거실이 완성됐다. 이지혜는 "강력하게 서재형 거실화를 주장했다. 미니멀리즘이다. TV를 과감하게 없앴다. 군더더기 없이 깔끔하게"라고 자랑했다. 하지만 거실에는 TV 선반이 있었다. 이에 제작진이 "언제든지 TV를 올리기 위해 선반을 설치한 거냐"고 물었고 이지혜는 "그건 그렇다. 내 마음이 언제 바뀔지 나도 모른다"며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com