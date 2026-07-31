'헤어 논란' 송지효, 드디어 달라진 스타일…문제의 집게핀 벗어 던졌다

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송지효가 달라진 스타일로 등장했다.

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30일 송지효의 유튜브 채널에서는 '송지효가 송지호 해수욕장에 가면 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고성 송지호해수욕장을 찾은 송지효는 "저희 피서의 3탄이다. 첫 번째 계곡을 갔는데 비가 안 왔다. 비가 온다고 했는데 비가 안 왔고 두 번째 캠핑장도 우중캠핑으로 하려 했는데 비가 안 왔다. 오늘도 우중으로 바닷가에 오려 했는데 비올 기미가 전혀 없다"며 "역시 저는 바다스타일인가보다. 너무 신난다"며 행복해했다.

양갈래 머리에 벙거지 모자를 쓴 송지효는 피서 룩을 자랑하기도 했다. 송지효는 "이건 나들이 복장이고 휴양룩이다. 물에 들어가는 복장으로 바꿔 입고 해수욕을 하겠다"며 모자, 양말, 선글라스에 패션 포인트를 줬다고 언급하기도. 물놀이를 위해 래시가드로 갈아입은 송지효는 헤어 스타일을 그대로 유지했다.

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달라진 헤어 스타일에 송지효의 팬들은 환호를 보냈다. 최근 송지효의 팬들은 송지효가 일을 할 때만큼은 꾸민 상태로 예쁘게 보였으면 좋겠다고 호소했던 바. 특히 집게핀으로 대충 틀어 올린 스타일로 연이어 유튜브 촬영에 나선 송지효의 팬들의 안타까움이 터지기도 했다. 스태프 마저 만류했지만 송지효는 "집게핀은 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게핀을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아달라"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com