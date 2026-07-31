"우리♡"라던 DJ DOC, 또 싸웠나…이하늘 "김창열, 내 곡으로 먹고 살아" 발언 갑론을박[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 DJ DOC를 둘러싼 불화설이 또 다시 고개를 들었다.

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이하늘은 28일 자신의 개인 채널에 '창열이 덕에 먹고 살았다고?'라는 제목의 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 이하늘은 라이브 방송을 진행하던 중 한 악플을 읽고 발끈했다. 그는 "미안한데 틀렸으니까 짚고 넘어가겠다. 날 공격하기 위해 창열이 소환해서 '창열이 없었으면 징징거렸을 50대'라고 하는데 미안하지만 창열이는 내가 만들어준 가사와 노래로 지금까지 그만큼 먹고 살고 있다고 생각한다. 어느 정도 맞는 이야기"라고 반박했다.

이어 "DJ DOC 노래 거의 다 내가 가사 쓰고 만들었다. 본의 아니게 창열이를 깎아내리는 것 같은데 1년 동안 내가 녹음실에서 앨범 작업 준비하면 창열이는 1년에 10일 정도 온다. 이 부분은 어쩔 수 없는, 반박 못하는 팩트"라고 강조했다.

DJ DOC의 갈등은 어제 오늘 일은 아니다. 이들은 1994년 데뷔, '슈퍼맨의 비애' '여름 이야기' '머피의 법칙' '나 이런 사람이야' '런 투 유' 등 발표하는 곡을 모조리 히트시키며 악동 이미지로 사랑받았지만, 워낙 개성 강한 멤버들이 모인 탓에 크고 작은 충돌은 끊이지 않았다. 그러다 2021년 이하늘의 친 동생 이현배가 사망하면서 그룹 내 갈등이 수면 위로 떠올랐다.

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이하늘은 김창렬의 제안으로 동생 이현배와 함께 제주 게스트 하우스 사업을 준비했지만, 김창렬이 투자 약속을 지키지 않는 바람에 집까지 처분하고 사업에 합류했던 이현배가 생활고를 겪었다고 주장했다. 이현배가 생활고로 배달 아르바이트를 하다 교통사고를 당했지만 돈이 없어 제대로 검사조차 받지 못했고 그 후유증으로 사망했다는 것. 이하늘은 실제 김창열의 계정에 "내 동생은 네가 죽인 것"이라는 댓글을 남기며 분노를 쏟아냈다.

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김창열은 DJ DOC에 대한 언급을 최대한 자제하겠다는 입장을 밝혔고, 이하늘은 수차례 김창열에 대한 분노와 불만을 표출했다. 그렇게 곪아가던 DJ DOC가 다시 만난 건 2024년. 정재용이 모친상을 당하며 한 자리에 모이게 된 김창열과 이하늘은 그동안의 회포를 풀었다. 이후 이하늘은 김창열과 뜨겁게 포옹하며 화해하는 영상을 올렸고, 김창열도 "우리♡"라며 이하늘 정재용과 찍은 DJ DOC 완전체 사진을 올리며 관계 회복을 알렸다.

그러나 화해의 무드는 오래가지 못했다.

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이하늘은 13일 "동생이 떠나고 창열이랑 틀어지면서 DJ DOC 행사가 끊겼고 코로나19로 행사까지 다 잠겼다. 당시 인터넷 방송을 하게된 계기가 DJ DOC 콘서트 선급금으로 몇 억원을 받았는데, 활동을 안하게 되면서 업체에서 돈을 내놓으라고 했다. 업체에서는 경찰에 고소해서 언론플레이 하겠다고 하고 거기까지 가면 DJ DOC는 다시 기회가 없을 것 같았다. 2억원 정도였는데 창열이 건 창열이가, 내건 인터넷 방송을 하며 받은 돈으로 내가 정리했다. 재용이는 그때 상황이 안 좋아서 내가 보증을 해서 막고 1년을 버텼다"고 말했다.

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이에 김창열과의 불화설이 다시 한번 불거졌다. 그리고 이번에 김창열이 DJ DOC에 음악적 기여도가 거의 없었다는 취지의 발언을 하면서 불화설은 다시 기정사실화 되는 분위기다. 다만 네티즌들은 '이하늘이 DJ DOC 음악의 정체성인 건 사실' '말 한번 시원하게 잘했다'라며 이하늘의 편을 드는 쪽과 '이제 50대인데 사적인 얘기는 사석에서' '자신의 음악적 성취만 얘기하면 되지 굳이 김창열 머리채 잡을 필요가 있나'라는 등 멤버간의 불화 토로가 불편하다는 쪽으로 나뉘어 갑론을박을 펼치고 있다.

이하늘은 현재 정재용과 곱창 전문점을 운영 중이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com