김세인 "생활고에 노출 연기, 소속사서 유흥주점 끌고가" 연예계 떠난 이유

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김세인이 연예계를 떠난 충격적 이유를 고백했다.

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30일 방송된 MBN '특종세상'에서는 배우 김세인이 출연했다.

데뷔하자마자 독립영화 주연으로 데뷔, 이후 영화, 드라마계에서 러브콜을 받았던 김세인은 돌연 연예계를 떠났다. 촉망받던 배우 김세인은 연예계를 떠나 음식 배달 알바로 생계를 유지하고 있었다.

사업가였던 아버지 밑에서 부유하게 자랐다는 김세인은 "IMF 외환 위기가 와서 화장실도 없는 창고 같은 곳에서 엄마, 아빠랑 저랑 셋이 살았는데 제가 고등학교 들어갈 무렵부터는 심각하게 안 좋아지는 상황이 됐다"고 털어놨다.

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집안의 생계를 책임지기 위해 스무살이 되자마자 배우가 된 김세인. 하지만 형편은 나아지지 않았고 결국 김세인은 돈을 벌기 위해 노출 연기까지 감행했다. 김세인은 "그때 당시 몇 천만 원이라는 돈이 정말 필요한 돈이었고 가족도 너무 힘든 상황이어서 총대를 제가 짊어지지 않으면 안 된다 생각한 것도 있다"며 "아버지가 정말 노여워 하셨다. '우리 딸이 벌어온 돈을 내가 이렇게 쓰다니' 하면서 자신의 사업이 망한 거에 대해서 너무 원망을 많이 하셔서 너무 죄송했다"며 눈물을 보였다.

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어머니는 15년째 혼수상태인 상황. 당시 김세인도 배우로서 힘든 시기를 겪고 있었다. 김세인은 "(연예계에) 질려버렸다. 소속사 대표님 같은 경우도 유흥주점 같은 데 끌고 가서 계속해서 못살게 굴었다"며 "그런데 그런 와중에 어머니가 쓰러지셨다. 하루하루가 지옥같았다. 사는 게 너무 싫었다"고 털어놨다. 이에 김세인은 말레이시아로 떠나 여행 가이드로 일하며 정착을 준비했지만 코로나19 탓 귀국을 해야 했다.

wjlee@sportschosun.com