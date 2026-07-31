연정훈, ♥한가인에 쏟아낸 울분 "마음대로 골프 횟수 줄여" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4'에서 '기혼 사랑꾼' 연정훈과 '미혼 대표' 전현무가 한 치도 물러설 수 없는 결혼 토크 티키타카를 펼친다.

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31일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 연정훈이 인천의 민어 노포에서 제철 자연산 민어 한 상을 즐기며, 웃음과 공감을 넘나드는 결혼 토크를 쏟아낸다.

이날 식당으로 향하던 차안에서 전현무는 연정훈에게 "왜 그렇게 빨리 결혼했냐"며 돌직구를 던진다. 실제로 연정훈은 28세에 24세 한가인과 결혼식을 올렸던 터. 이에 연정훈은 당시의 진심을 털어놓고, 전현무는 예상 밖 반응으로 모두를 폭소케 한다. 잠시 후, 세 사람은 1961년부터 자리를 지켜온 민어 노포에서 민어회와 민어전, 민어 매운탕까지 제대로 된 '보양 한 상'을 즐긴다. 특히 처음 맛본 민어 부레회에 연정훈은 "이게 불회라고요?"라며 말실수를 하는가 하면, "물에 뜨겠다"며 엉뚱한 맛 표현까지 더해 현장을 초토화시킨다.

민어 한 상을 즐기던 세 사람의 화제는 다시 결혼으로 옮겨간다. 곽튜브가 "한 살 차이인데 현무 형 보면 궁금하지 않냐"고 운을 띄우자, 연정훈은 "(전현무는) 인생을 즐기고 있으니까"라며 웃어 보인다. 그러자 전현무는 "그럼 본인은 못 즐기고 있습니까? 내가 부러운지?"라고 곧바로 되받아쳐 웃음을 자아낸다. 이어 "부부싸움은 하느냐"는 질문까지 나오자 연정훈은 "남한테는 이길 수 있다. 그런데 내가 책임지겠다고 데려온 사람인데…"라며 역대급 결혼 철학을 들려준다.

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하지만 전현무는 여기서 멈추지 않고 "그럼 무슨 재미로 사냐"고 재차 묻는다. 연정훈은 "골프를 친다. 그런데 (아내가) 자기 맘대로 횟수를 줄였다. 원래 1년에 여섯 번이었는데 올해는 갑자기 네 번이 됐다"며 급 울분을 쏟아낸다. 이에 전현무는 "오늘 처음으로 내면의 목소리가 나왔다"며 흡족해해 현장을 뒤집어 놓는다.

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'사랑꾼' 연정훈의 진솔한 결혼관과 전현무의 거침없는 질문이 만든 유쾌한 티키타카, 그리고 세 사람이 푹 빠진 인천 '제철 민어 한 상'의 정체는 31일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com