"배우 전향했는데 왜 노래를"...브브걸 탈퇴 남유정, 워터밤 무대 앞두고 시끌

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 브브걸(구 브레이브걸스) 출신 가수 겸 배우 남유정이 배우 전향 후 처음으로 대형 음악 페스티벌인 '워터밤' 무대에 오르는 가운데, 팬들 사이에서 기대와 우려가 엇갈리고 있다.

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남유정은 오는 8월 22일 강원도 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 열리는 '워터밤 속초 2026(WATERBOMB SOKCHO 2026)' 출연을 확정했다. 소속사 알앤디컴퍼니는 "기존의 밝고 건강한 이미지를 넘어 새로운 '서머 뮤즈'의 매력을 선보일 예정"이라고 밝혔다.

하지만 출연 소식이 알려진 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 남유정의 무대 구성과 선곡을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.

가장 큰 논점은 '무슨 노래를 부를 것인가'다. 현재 남유정은 배우로 활동 중이며 솔로 가수로 발표한 대표곡이 없는 만큼, 워터밤에서 어떤 무대를 선보일지에 관심이 집중됐다.

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일부 팬들은 "배우로 전향했는데 무슨 노래를 부르나", "'롤린'을 부르기에는 현재 브브걸이 활동 중이지 않나", "브브걸을 떠난 멤버가 대표곡을 부르는 건 애매한 상황"이라며 우려를 드러냈다.

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특히 남유정이 팀을 떠날 당시 멤버들이 "서운한 점은 있었다"고 밝힌 사실이 다시 언급되면서 "브브걸 노래를 부르면 멤버들도 복잡한 심정일 것 같다"는 반응도 나왔다.

반면 이를 과도한 우려로 보는 시선도 적지 않았다.

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팬들은 "무대도 보기 전에 비판하는 건 이르다", "워터밤은 분위기와 퍼포먼스가 중요한 축제인 만큼 남유정만의 매력을 보여주면 된다", "각자의 길을 가는 것뿐", "저작권 등 문제가 없다면 과거 활동곡을 부르는 것도 이상할 게 없다", "다른 그룹 출신 가수들도 이전 팀 노래를 부르는 경우가 있다"며 응원의 목소리를 보냈다.

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남유정은 1991년생으로 2011년 브레이브걸스 멤버로 데뷔했다. 2021년 '롤린' 역주행 신화를 이끌며 큰 사랑을 받았고, 웃는 모습이 포켓몬 캐릭터를 닮았다는 이유로 '꼬북좌'라는 별명까지 얻으며 전성기를 누렸다.

이후 2023년 민영, 은지, 유나와 함께 팀명을 브브걸로 변경해 재출발했지만, 2024년 팀을 떠나 배우로 전향했다. 현재 브브걸은 민영, 은지, 유나 3인 체제로 활동 중이며 최근 새 싱글 'BODY WAVE'를 발표하고 여름 활동을 이어가고 있다.

앞서 민영은 남유정의 탈퇴 이후 제기된 불화설에 대해 "불화는 전혀 없다"면서도 "서운한 점은 있었지만 서로의 선택을 존중하기로 했다"고 밝힌 바 있다.

배우 전향 후 남유정은 티빙 숏 오리지널 시리즈 '1도 없는 남자'로 연기에 도전했으며, KBS2 예능 '더 로직' 등에서 MC로도 활약하며 활동 영역을 넓혀왔다.

배우로 변신한 뒤 처음 서는 대형 음악 페스티벌 무대인 만큼, 남유정이 어떤 선곡과 퍼포먼스로 관객들을 사로잡을지 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com