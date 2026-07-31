던, 8월 7일 '투 머치'로 3년만 컴백…사진 속 의문의 인물 누구?

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 던이 3년 만의 공백을 깨고 컴백한다.

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던은 8월 7일 오후 1시 새 싱글 '투 머치'를 발매한다. '투 머치'는 2023년 9월 발매한 EP 2집 '나르시스' 이후 3년 여만에 선보이는 신보다.

타이틀곡 '투 머치'는 던의 깊어진 음악적 색채를 만날 수 있는 얼터너티브 R&B 장르의 곡이다. 던은 30일 싱글 발매 소식을 알리는 포토 두 장을 공개했다. 공개된 사진에는 또 다른 인물과 함께한 던의 모습이 담겨 두 사람의 관계와 의도에 대한 궁금증을 자아냈다.

던은 2019년 첫 싱글 '머니'를 시작으로 EP '던디리던'과 '나르시스', 싱글 '스튜피드 쿨' '빛이 나는 너에게' 등을 발매하며 솔로 아티스트이자 싱어송라이터로서의 능력을 입증했다. 또 공백기 동안에도 뮤직비디오 감독, 크리에이터, 포토그래퍼로서 자신의 음악적 예술적 영역을 부단히 확장해왔다.

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그런가하면 최근 MBC '나 혼자 산다'에서는 무대 위 화려한 아티스트의 모습과는 또 다른 소탈한 매력과 한국 무형유산을 아끼고 알리는 철학적 모습을 보여 화제를 모으기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com