이동건이 문제가 아니었네…진태현 하차 잡음 속 '이숙캠' 첫 등판 "자격있나"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이동건이 문제가 아니었다.

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30일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프(이하 이숙캠)'에는 이동건이 진태현의 후임으로 새로운 가사 조사관으로 합류했다. 이동건은 "처음엔 재미로 봤는데 은근히 출연자들에게 애정이 생겼다. 방송에서 치부를 드러내며 가정과 결혼을 지키려는 게 쉽지 않다. 너무 어려운 결정이라 존경심이 느껴졌다"고 말했다.

이어 "저는 그렇게 하지 못했으니까 제가 조언, 평가를 할 자격이 있을까 하는 고민을 많이 했다. 저는 그렇게 하지 못했다. 저 역시 같은 아픔과 힘든 시간을 겪었기 때문에 좀더 이해하고 공감할 수 있는 부분이 있지 않을까 하는 마음으로 용기를 냈다"고 전했다.

이동건은 4월 진태현의 후임으로 '이숙캠'에 합류한다는 소식이 알려지며 논란에 휘말렸다. 진태현은 자신의 계정을 통해 '매니저를 통해 제작진으로부터 하차에 관한 설명과 결정을 듣게 됐다'고 밝혔다. 진태현은 출연 부부들의 아픔에 진심으로 공감해 주고 때로는 따끔한 조언을 해주며 시청자들에게 큰 호평을 받았다. 더욱이 아내이자 배우 박시은에 대한 애정을 숨기지 않는 사랑꾼 면모까지 더해져 '극호감' 캐릭터로 군림했다. 그런데 오랫동안 프로그램을 이끌어 온 출연자와의 상의 없이 매니저를 통해 하차를 통보하는 것은 예의가 아니라는 지적이 이어졌다. 또 서장훈 박하선 등 기존 MC는 남기고 진태현만 홀로 하차시킨 제작진의 결정은 단순 재정비 차원의 문제가 아니라는 의견도 많았다.

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진태현은 "개인적으로 섭섭하거나 속상한 부분은 전혀 없다. 제작진을 비난하지 말아달라"며 제작진을 두둔하고 나섰지만, 제작진은 마지막 인사 한마디 없이 자막으로 진태현의 하차 소식을 고지하며 더욱 큰 비난을 받았다.

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이런 가운데 이동건이 새롭게 합류하면서 갑론을박이 이어진 게 사실이다. 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀으나 2020년 이혼했다. 이에 '같은 아픔이 있는 만큼 더 현실적인 공감과 조언이 가능할 것'이라는 의견과 '이혼 조장 캠프냐' '조언할 자격이 되느냐'는 의견이 팽팽히 맞섰다.

그러나 방송 이후 네티즌들의 반응은 뒤집혔다. 23기 첫 사연자로 등장한 남편은 2000년대 유행한 만화 캐릭터 카드로 거의 1억원을 벌었지만, 카드 모으기에 중독이 됐다는 문제가 있었다. 남편은 결혼 전에도 차에 중독돼 1년 만에 7번이나 차를 바꾼 이력이 있었다. 아내는 남편을 향해 폭언을 쏟아내며 분노했고, 폭행까지 가했다. 심지어는 폭행의 이유를 남편 탓으로 돌리며 가스라이팅을 하기도 했다. 보다 못한 서장훈이 "헤어지고 혼자 사는 게 맞는 것 같다"고 했을 정도.

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이에 네티즌들은 '이동건은 보이지도 않았다', '이동건이 문제가 아니다', '너무 심각한 부부'라며 혀를 찼다.

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이날 방송은 2.7%(닐슨코리아, 전국 유료방송가구 기준)의 시청률을 기록했다. 이는 23일 방송분(2.3%)보다 0.4% 포인트 상승한 수치다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com