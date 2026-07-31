별 "父, 의료사고로 10년 넘게 식물인간…방송활동 즐겁지 않았다" 고백

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 별이 아버지를 오랫동안 간병했다고 고백했다.

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30일 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에서는 하하 별 부부가 윤일상 부부와 만났다.

별은 하하와 만나게 된 계기에 대해 "가수는 활동 시기가 겹치면 한두 달을 계속 같이 본다. 라디오를 같이 고정을 했다. 우리 소속사 사장님이 저를 라디오 DJ를 시키고 싶어하셨다. 그때 당시 라디오 고정만 12개를 하고 있어서 오빠와 끈끈하고 특별한 것도 없었다. 농담처럼 술 마시고 전화가 와서 '우리 별은 너무 어리고 착하니까 남자도 많이 만나고 놀 거 다 놀고 나중에 시집은 오빠한테 와' 해서 '이 따위 주사가 다 있나' 싶었다"고 떠올렸다.

하하는 "고은이가 우리 쪽에서는 현숙 누님 이후로 효녀가수였다. 아버지가 의료사고로 10년간 누워 있었다. 녹화를 하고 있어도 바로 나가도 가는 애였다. 그때는 예능이 강했는데 고은이한테는 독한 애드리브를 못 쳤다. 예능에서 그렇게 하면 얘가 안 보였다"고 별의 가정사를 밝혔다.

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별은 "의료사고가 있었고 거동을 못하신 채로 누워 계셨는데 그게 제가 데뷔하고 신인상 타고 예능을 시작했을 때였다. 활동을 진짜 많이 해야 하는 시기에 아빠가 그렇게 되면서 힘들었다. 20살에서 21살 넘어갈 때였다"며 "가수라는 꿈 하나 가지고 상경해서 연습생하면서 꿈을 이룬 건데 무대에서 노래하는 게 즐겁지 않더라. 아빠가 그렇게 되신 상황에서는 분리해서 생각할 수 있는 힘이 길러지지 않은 나이였다. 그래서 집, 방송국, 교회만 다녔다"고 밝혔다.

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별은 "제 삶이 그러니까 남편이 어렴풋이 생각을 한 거다. 자기는 술 먹고 즐겁게 살고 있는데 나중에 결혼한다면 이런 여자랑 해야겠다하는 게 있었던 거 같다"고 밝혔다.

이에 하하는 "그때 당시 고은이 매니저님이 저를 진짜 싫어했다. 너무 성실하게 활동했던 친구였는데 그에 반해 저는 프리하게 활동했다. 그때 저희 부사장님이랑 JYP 부사장님이랑 친했다. 셋이 술을 많이 마시면 '아마 별은 나랑 결혼할 거 같으니 나랑 결혼하기 전까지 지켜달라'고 항상 얘기했다"며 "어렴풋이 '결혼해야 한다면 이런 친구와 해야 하지 않을까. 아버지를 지키고 가정에 충실한 모습을 보고 내가 밑바닥을 찍었을 때도 나를 배신하지 않겠다'는 생각에 마음 속에 깊게 이상형이 됐다"고 별과 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com