김지민,'임신 발표' 후 걱정 가득 "♥김준호 탓 숙면 못한다" ('터치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '터치미' 김지민이 임신 소식을 알린 가운데, 숙면에 대한 걱정을 털어놓는다.

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오늘(31일) 저녁 8시 방송되는 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서는 원조 하이틴 스타이자 '종말이'로 큰 사랑을 받은 배우 곽진영이 두 번째 솔루션의 문을 연다. 특히 딸의 손상된 피부를 안타깝게 지켜본 곽진영의 어머니가 직접 사연을 신청한 것으로 알려져 궁금증을 더한다.

지난 24일 첫 방송된 '뷰티 클리닉 터치미'는 MC 안현모, 김지민과 4인의 터치 마스터가 주인공의 일상과 생활 습관 속에서 피부 건강을 악화시키는 원인을 찾아내고, 이에 맞는 맞춤형 솔루션을 제시해 시청자들의 큰 호응을 얻고 있다.

2회에서는 과거 국민 여동생으로 불리며 뜨거운 인기를 누렸던 배우 곽진영이 두 번째 주인공으로 등장한다. 인기 여배우의 삶을 뒤로한 채, 현재 여수에서 김치 공장과 포장마차를 운영하며 24시간이 모자랄 만큼 바쁜 근황을 공개해 관심이 집중된다. 팍팍한 일상 탓에 정작 자신의 피부 건강은 뒷전으로 밀려났고, 원조 하이틴 스타 시절과 확연히 달라진 곽진영의 피부 상태에 출연진 모두가 놀라움을 감추지 못한다.

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곽진영의 피부 상태를 분석한 이종훈 터치 마스터가 짚어낸 문제는 갱년기로 인한 '콜라겐 은퇴'. 여기에 수면 부족과 과도한 카페인 섭취가 피부 노화를 더욱 앞당긴 원인으로 지목되자 MC 안현모와 김지민도 깊은 공감을 보인다. 김지민은 "남편 코 고는 소리에 잠을 푹 못 자 피부가 상하는 것 같다"며 때이른 콜라겐 은퇴를 걱정해 현장을 웃음바다로 만든다. 한편, 김지민은 최근 결혼 1년 만에 임신 소식을 전하며 겹경사를 맞아 훈훈함을 더하고 있다

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멈춰버린 곽진영의 '콜라겐 공장'을 되살리기 위한 맞춤형 3단계 터치 솔루션도 진행된다. 4주간의 솔루션을 마치고 다시 스튜디오에 등장한 곽진영의 확연히 달라진 모습에 MC와 터치 마스터 군단 모두 눈을 의심했다는데. 곽진영 역시 자신의 달라진 모습을 마주한 뒤 눈시울을 붉혀 뭉클함을 더한다. 곽진영은 잃어버렸던 피부 건강은 물론 자존감까지 되찾았다며 감사의 마음을 전했다는 후문이다.

과연 멈춰버린 곽진영의 '콜라겐 공장'을 되살리고 무너진 피부 장벽을 다시 세워준 맞춤형 솔루션의 정체는 무엇일지, 오늘(31일) 저녁 8시 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com