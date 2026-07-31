최준희, 엄정화 '엄마담' 발언…친모 오해에 "정화 이모 미혼" 직접 해명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 인플루언서 최준희가 엄정화와 함께한 사진 한 장으로 예상치 못한 해프닝을 겪었다. 사진에 덧붙인 장난스러운 표현을 일부 누리꾼이 사실로 받아들이면서 친모를 착각하는 상황이 벌어진 것이다.

Advertisement

최준희는 지난 30일 자신의 SNS에 "오케이 엄마담… 오케이마담2"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진은 엄정화가 출연하는 영화 '오케이 마담2' 시사회 현장에서 촬영한 것으로, 최준희는 엄정화와 다정한 투샷은 물론 방송인 최화정과도 인증샷을 남기며 반가운 만남을 전했다.

하지만 게시글에 적은 '엄마담'이라는 표현이 예상치 못한 오해를 낳았다. 최준희는 이후 한 누리꾼으로부터 "엄정화님이 진짜 어머니신 거냐"는 취지의 DM을 받은 사실을 공개했다.

이에 최준희는 "정화 이모는 결혼을 안 하셨다"고 답하며 오해를 바로잡았고, 해당 대화를 캡처해 올리며 "이게 세대 차이인가"라는 반응을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

Advertisement

엄정화는 생전 고(故) 최진실과 각별한 우정을 이어온 연예계 절친으로 잘 알려져 있다. 최준희 역시 어린 시절부터 엄정화를 '이모'라 부르며 인연을 이어왔고, 지난 5월 열린 자신의 결혼식에도 엄정화를 비롯해 홍진경, 이소라, 정선희 등 최진실의 오랜 지인들이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

Advertisement

최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고(故) 조성민 사이에서 태어났다. 최진실은 2000년 조성민과 결혼해 아들 최환희(지플랫)와 딸 최준희를 뒀으며, 2004년 이혼했다. 이후 2008년 향년 40세의 나이로 세상을 떠났다.

현재 인플루언서로 활동 중인 최준희는 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올리며 새로운 출발을 알렸다.

Advertisement

한편 엄정화가 출연하는 영화 '오케이 마담2'는 오는 8월 12일 개봉한다. 작품은 초호화 크루즈 여행에 나선 전직 레전드 요원 미영과 가족들이 바다 한가운데에서 크루즈 납치 사건에 휘말리며 펼치는 코믹 액션 영화다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com