공효진, ♥케빈오와 결혼 4년 만에 "서울 생활 청산"...이사한 새집 공개

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 공효진이 이사한 새집을 공개했다.

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30일 공효진의 채널에는 '두부면 킬러 공효진과 두부상 정준원'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 공효진은 화이트와 우드 톤이 조화를 이룬 집을 소개하며 "여름이랑 어울리는 집"이라고 설명했다. 이어 "이사해서 서울 생활을 청산했다"고 근황을 전했다.

앞서 지난 5월 이사 소식을 알렸던 공효진은 당시 "조금만 교외로 가면 더 힐링할 수 있지 않을까 싶어서 (이사를) 마음먹었다"고 밝힌 바 있다.

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이후 넓은 정원에 배우 정준원이 등장하자 공효진은 "여보"라고 부르며 반갑게 맞이했다. 현재 함께 드라마를 촬영 중인 두 사람은 극 중 부부로 호흡을 맞추고 있다. 공효진은 "드라마 첫 방송을 앞두고 호흡을 맞추고 있는 준원 씨를 집에 초대했다"며 "지금 가장 편하고 가까운 동료"라고 소개했다.

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집을 둘러본 정준원은 "누나 유튜브를 보니까 인테리어에 관심이 많은 것 같다"고 말했고, 공효진은 "인테리어를 정말 좋아한다"고 답했다. 이에 정준원은 "그런 감각도 타고나야 하는 것 같다"고 감탄했다.

공효진은 "대부분 패션 좋아하다가 공간에 대한 관심으로 넘어가는 거 같다. 그것도 결국 한 맥락인 것 같다"며 "집에 있는 거 좋아하는 사람이면 아무래도 금방 (인테리어로) 넘어갈 것 같다"고 말했다.

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한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 결혼했다.

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공효진은 오늘(31일) 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'를 통해 15년 만에 MBC 드라마에 복귀한다. '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진, 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 작품이다. 극 중에서 공효진은 살림과 육아에 진심인 평범한 유부녀이자 법이 놓친 극악무도한 범죄자를 처단하는 원샷원킬 킬러 유보나 역을 맡았고, 정준원은 아내의 든든한 지원군을 자처하는 동시에 집요한 사명감으로 현장을 누비는 열혈 사회부 기자 권태성 역을 맞아 호흡을 맞춘다.