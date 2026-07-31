남주혁과 결혼한 줄...김나희, 훈남 ♥예비 신랑 얼굴 공개

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 코미디언 김나희가 결혼을 앞두고 예비신랑과 함께한 웨딩 화보를 공개하며 설렘을 전했다.

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김나희는 지난 30일 개인 계정을 통해 "한 분 한 분께 연락드리고 있다. 혹시 아직 연락 못 받으셨다고 서운해 하지 마셔라. 곧 연락 드리겠다"고 밝혔다.

이어 "그리고 행여 부담을 느끼실까 봐 제가 먼저 소식을 전하지 못하는 경우도 있을 수 있다"며 "그래도 먼저 연락 주신다면 기쁜 마음으로 청첩장을 보내드리겠다"고 전했다.

또한 "저는 축하해주시는 마음만으로도 정말 감사하고, 시간이 괜찮으셔서 함께해 주신다면 그보다 더없이 행복한 날이 될 것 같다"며 감사의 마음을 표현했다.

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함께 공개된 웨딩 화보에는 순백의 웨딩드레스를 입은 김나희와 예비신랑의 다정한 모습이 담겼다. 두 사람은 서로를 바라보며 환한 미소를 짓는 등 행복한 분위기를 자아냈다. 특히 예비신랑은 배우 남주혁을 연상시키는 훈훈한 외모로 시선을 끌었다.

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김나희는 앞서 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 예비신랑을 소개한 바 있다. 당시 그는 "IT 업계에서 일하고 있는 사람"이라며 "주변에서 남주혁을 닮았다는 이야기를 많이 한다"고 말해 화제를 모았다. 알려진 바에 따르면 예비신랑은 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지 출신으로, 지난해 지인의 소개를 통해 만나 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

한편 김나희는 2013년 KBS 28기 공채 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트'와 '코미디빅리그' 등을 통해 얼굴을 알렸다. 이후 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯'에서 최종 5위를 기록하며 트로트 가수로 활동 영역을 넓혔고, '나이테 사랑', '흔들지마요', '나쁜여자', '케세라세라' 등을 발표하며 꾸준한 음악 활동을 이어가고 있다. 최근에는 뮤지컬 '슈가'와 '오지게 재밌는 가시나들' 무대에도 오르며 다양한 분야에서 활약 중이다.

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김나희는 오는 8월 결혼식을 올릴 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com