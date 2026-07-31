김민정 44세 맞아? 역주행한 20대 미모..배우 내려놓고 찾은 평온한 근황

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민정이 생일을 맞아 공개한 근황 사진으로 변함없는 동안 미모를 자랑했다.

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김민정은 지난 30일 개인 계정을 통해 "축하해주신 수많은 마음들 너무 감사해요!! 오늘 많이 웃었던 날이었든 조금은 아픈 날이었든 우리의 모든 마음은 귀해요. 나를 알아주세요. 치얼스"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김민정은 식당에서 와인잔을 든 채 카메라를 바라보며 여유로운 미소를 짓고 있다.

숏컷 헤어스타일과 투명 프레임 안경으로 세련된 분위기를 더했고, 민소매 스타일링으로 시원하면서도 감각적인 매력을 뽐냈다.

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특히 올해 44세라는 사실이 믿기지 않을 만큼 어려 보이는 비주얼이 감탄을 자아냈다.

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김민정은 앞서 지난 4월 36년간 이어온 배우 활동을 잠시 멈추고 휴식기를 갖고 있다고 직접 알린 바 있다. 그는 오랜 연기 인생을 돌아보며 자신을 되돌아보는 시간을 보내고 있다며, 지금은 배우가 아닌 한 사람으로서 삶을 마주하고 있다고 솔직한 심정을 전해 많은 공감을 얻었다.

tokkig@sportschosun.com