제니, 보스턴 뒤흔든 파격 란제리...'시스루+코르셋' 고혹미 절정

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 파격적인 스타일링으로 또 한 번 독보적인 패션 감각을 뽐냈다.

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제니는 31일 자신의 SNS에 "보스턴에서 타메 임팔라(Tame Impala)의 케빈과 함께 'Dracula'를 공연할 수 있게 해줘서 고마워. 함께 무대를 꾸민 특별한 순간이었다. 사랑해, 케빈"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 공연 전후 백스테이지에서 촬영한 제니의 모습이 담겼다. 제니는 핑크 플로럴 패턴이 들어간 코르셋 스타일의 란제리 톱에 시스루 블랙 드레스, 레이스 스타킹과 블랙 스트랩 힐을 매치해 강렬하면서도 고혹적인 분위기를 완성했다.

특히 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 헤어와 은은한 메이크업으로 몽환적인 무드를 더했고, 공연장 대기실과 호텔 욕실에서 촬영한 거울 셀카, 백스테이지 비하인드 컷까지 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다. 과감한 노출이 있는 스타일링임에도 제니 특유의 세련된 분위기와 자신감 있는 애티튜드가 어우러져 '인간 샤넬'다운 존재감을 드러냈다.

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이번 게시물은 제니가 미국 보스턴 공연에서 호주 밴드 타메 임팔라의 프런트맨 케빈 파커와 함께 'Dracula' 협업 무대를 선보인 직후 공개한 것으로, 무대 안팎의 특별한 순간을 팬들과 공유해 더욱 관심을 모았다.

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팬들은 "역시 패션 아이콘", "무대 의상이 작품 같다", "고혹적인 분위기가 압도적이다", "백스테이지까지 화보" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

한편 제니는 블랙핑크 월드투어 일정을 소화하며 글로벌 팬들과 만나고 있으며, 솔로 활동에서도 다양한 해외 아티스트들과 협업을 이어가며 활발한 행보를 펼치고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com