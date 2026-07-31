'40억 채무' 장동주, 자해 소동 벌이더니 BJ 변신…"빚 갚으려 가리지 않는다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 장동주가 연기 활동을 잠시 멈춘 뒤 라이브 콘텐츠 크리에이터로 새로운 도전에 나섰다. 은퇴 선언 이후 처음 전해진 근황으로, 채무를 갚기 위해 새로운 방식의 활동을 선택했다.

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31일 라이브 콘텐츠 업계에 따르면 장동주는 최근 라이브 콘텐츠 기업 유니버스레이블과 전속 계약을 체결하고 본격적인 라이브 방송 활동을 시작했다.

유니버스레이블은 장동주의 대중성과 콘텐츠 경쟁력을 높게 평가해 영입을 결정한 것으로 알려졌다. 장동주는 계약 직후 회사가 운영하는 라이브 방송에 출연해 시청자들과 직접 소통하며 새로운 활동의 시작을 알렸다.

첫 방송부터 반응도 뜨거웠다. 장동주는 데뷔 방송에서 약 2000만 원 규모의 후원금을 기록한 것으로 전해졌다. 이후 틱톡 라이브를 중심으로 꾸준히 방송을 이어가고 있으며, 라이브 시작 약 3주 만에 상위 리그에 진입하는 등 빠르게 존재감을 키우고 있다.

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특히 연예인 출신 크리에이터들과의 라이브 콘텐츠에서도 활약을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 현재는 하루 평균 약 100만 원, 월평균 3000만~4000만 원 수준의 수익을 올리는 것으로 전해졌다.

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장동주가 새로운 분야에 뛰어든 배경에는 막대한 채무가 있다. 그는 지난 5월 휴대전화 해킹과 협박 피해를 겪었다고 밝히며 배우 은퇴를 선언해 큰 충격을 안겼다.

당시 장동주는 해킹 피해 과정에서 약 40억 원 규모의 채무가 발생했다고 주장하며, 동료들에게 피해를 주지 않기 위해 연기 활동을 중단하고 빚을 갚는 데 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. 이후 남아 있는 채무는 약 7~8억 원 수준이라고 설명하기도 했다. 또한 장동주는 자신의 계정에 새끼손가락 일부를 훼손하는 장면이 담긴 영상을 올려 큰 충격을 안겼으며, 이후 가족을 향한 채권자들의 방문을 막기 위한 잘못된 판단이었다며 공개 사과하기도 했다.

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장동주는 현재도 채무 상환을 최우선 목표로 삼고 있다. 그는 "지금은 어떤 일이든 가리지 않고 남아 있는 채무를 반드시 모두 갚는 것이 가장 큰 목표"라며 책임을 다하겠다는 의지를 드러냈다.

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다만 연기에 대한 애정은 여전했다. 장동주는 "모든 책임을 다한 뒤 기회가 주어진다면 다시 배우 장동주로 인사드리고 싶다"며 향후 배우 복귀 가능성도 열어뒀다.

olzllovely@sportschosun.com