"진짜 나쁜 X" 주상욱, 시장 찾았다가 날벼락...허겁지겁 마스크 착용 '폭소'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 주상욱이 시장을 찾았다가 드라마 '김부장'의 뜨거운 인기를 실감했다.

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30일 차예련의 채널에는 '주상욱의 첫 서프라이즈 생일상 준비! 차예련의 반응은? (+돌돔회 케이크, 성게미역국, 가자미회무침)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 주상욱은 "오늘이 아내 생일인데 선물을 준비 못 했다"라며 "아내가 맨날 요리하는데 오늘은 내가 생일상을 차리면 어떨까 싶어서 고민해 봤다"고 말했다.

이어 주상욱은 차예련의 생일상을 위한 성게 지리 미역국 재료를 사기 위해 노량진수산시장을 찾았다. 그는 "오랜만에 인스타를 올렸는데 조회수가 43만이다. '김부장'이 워낙 핫해서 그런 것 같다"며 "그래서 내가 마스크까지 준비했다"고 얼굴을 가릴 마스크를 꺼내 보여 웃음을 자아냈다.

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하지만 시장에는 생각보다 사람이 많지 않았고, 안심한 주상욱은 곧 마스크를 벗고 장을 보기 시작했다. 그러나 얼마 지나지 않아 상인들이 하나둘 그를 알아보기 시작했고, 그는 다시 급하게 마스크를 쓰는 시늉을 하며 폭소를 유발했다.

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평소 낚시를 즐긴다는 주상욱은 싱싱한 생선을 보며 들뜬 모습을 보였다. 그는 "원래 내장까지 다 먹는 거다. 쓸개를 소주에다 집어넣으면 소주가 녹색이 되면서 쓸개주가 되는 건데 오늘은 샴페인 마셔야 한다. 그게 부부싸움의 원인인 거다. '마누라 생일 축하해. 쓸개주야' 이러면 이상하지 않냐"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이때 한 상인이 다가와 "진짜 이러면 안 된다. 주상욱 씨인 줄 몰랐다"고 반가워했고, 주상욱은 "뭘 안 되냐. 내가 뭐 잘못했냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 상인은 "잘생겨서 잘못했다"고 답했다.

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이어 다른 상인은 "'김부장' 회장님 아니냐. 최고의 빌런이었다"고 말했고, 또 다른 상인은 "진짜 나쁜 X이었다"고 덧붙여 웃음을 더했다. 이에 주상욱은 또다시 다급히 마스크를 쓰는 시늉을 하며 유쾌하게 응수했다.

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심지어 한 상인은 서비스로 생새우까지 건네며 반가움을 표현했고, 주상욱은 "마스크 안 쓰길 잘했다"며 만족스러운 표정을 지어 보였다.

한편 주상욱은 지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 강렬한 악역 연기로 시청자들의 호평을 받았다.