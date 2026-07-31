'호프' 나홍진, 영화 다운받아 봤다는 노희영에 돌직구 "불법인 줄, 오해했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 나홍진 감독이 브랜드 컨설턴트 노희영의 발언에 깜짝 놀랐다.

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최근 노희영의 유튜브 채널에서는 '' 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영화 '호프' VIP 시사회 현장에 간 노희영. 노희영은 황정민, 조인성, 정호연 등 주연 배우들에 이어 나홍진 감독을 만났다.

나홍진 감독은 "세계 최고의 유튜브 팀이 저희 시사회 현장을 찾아주셔서 몸 둘 바를 모르겠다"며 "이제 개봉한다. 진심으로 감사 드리고 최선을 다했다. 부디 넓으신 아량으로 좋게 관람해주시면 감사하겠다"고 인사했다.

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이에 노희영은 "저는 정말 감독님 팬이라 (작품을) 몇 번씩 봤다. 며칠 전에 다시 리뷰하느라 다 다운로드 받아서 봤다"고 밝혔다. 그러자 나홍진 감독은 "근데 왜 다운을 받으시죠?"라고 의심의 눈초리로 물었고 노희영은 "넷플릭스에서 오프라인 다운을 받았다. 어제 런던에서 왔다. 오면서 (비헹기에서) 보느라"라고 설명했다. 이에 나홍진은 "제가 잠깐 오해했다"고 불법 다운로드인 줄 알았다고 밝혀 웃음을 안겼다.

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칸에 먼저 작품을 출품하게 된 계기에 대해서는 "칸에 일정이 안 됐는데 출품 기한보다 늦게 보내도 받아주겠다 했다. 팀들이랑 고민을 하다가 '무리일 거 같지만 영화제 한 번 가보자'하고 다같이 말씀해주셔서 다들 잠도 못 자고 작업해서 만들어갔다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com