KCM 아내, 15년 만에 방송출연 속마음…"TV 나오는 거 엄청 싫어했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 KCM의 아내가 방송 출연에 대한 솔직한 속마음을 공개했다.

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30일 공개된 KCM의 유튜브 채널 영상에서는 "채널 주인 바뀜??"이라는 제목으로 KCM과 아내가 오랜만에 둘만의 대화를 나누는 모습의 영상이 공개됐다.

이날 KCM은 아내에게 "며칠 대화도 못 나눴는데 별일 없었어?"라고 안부를 물었고, 이어 "길거리 다니면 서연이도 알아보고, 여보도 알아보지 않냐"고 물었다.

이에 아내는 "알아본 사람도 있고"라고 답했고, KCM이 "안 불편해?"라고 묻자 "처음에는 불편했는데, 지금은 알아봐 주시면 감사한 거지"라며 달라진 생각을 전했다.

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KCM은 "처음에는 TV에 나오는 걸 엄청 싫어했잖아. 부담스럽다고 했었다"며 과거를 떠올렸다. 이에 아내는 "불편한 것도 있는데, 아이들이랑 추억이 잘 담기는 것 같아서 너무 좋다"고 털어놨다.

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이어 "방송을 보면서 같이 눈물 흘릴 때도 있었다. 너무 신기하더라"며 "하루하루가 너무 빠르다"고 아이들의 성장을 지켜보는 부모의 마음을 전했다.

그러자 KCM도 "예전에는 밖에 나가면 며칠 동안 있어도 괜찮았는데 이제는 하루만 있어도 너무 보고 싶다"며 두 딸을 향한 애틋한 마음도 드러냈다.

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KCM은 촬영으로 집을 비운 아내에게 "애들 보라고 고생했네. 힘들었을 텐데"라고 고마움을 전했고, 아내는 "밖에 나가 있는 사람이 더 고생이지"라고 서로를 배려하는 모습을 보여 훈훈함을 자아냈다.

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한편 KCM은 9세 연하의 비연예인 아내와 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 품에 안았지만, 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정이 겹치면서 결혼식을 올리지 못했다. 이후 2021년 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐고, 2022년 둘째 딸 서연 양, 2025년 셋째 아들 하온 군을 얻으며 다섯 식구를 이뤘다.

특히 KCM은 지난해 3월 두 딸의 존재를 처음 공개한 데 이어, 현재는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아내와 세 자녀를 공개하며 가족의 일상을 전하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com