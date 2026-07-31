염정아, ♥종합병원장 남편과 손 꼭 잡고 데이트...SNS 개설 후 첫 사진 '달달'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 염정아가 SNS를 개설하자마자 남편과의 다정한 일상을 공개했다.

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염정아는 30일 SNS 계정을 개설한 뒤 첫 게시물로 남편과 함께한 사진을 올리며 애정을 과시했다.

사진에는 염정아가 남편과 손을 꼭 잡고 걷는 뒷모습이 담겼다. 결혼 20년 차에도 연인 같은 다정한 분위기를 자아내는 부부의 모습이 훈훈함을 더했다.

또 다른 사진에서는 염정아가 한 손으로 턱을 괸 채 러블리한 미소를 짓고 있는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

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이어 염정아는 지난해 방송된 tvN 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서 의대생 딸 역할을 맡은 배우 최윤지와의 셀카도 공개해 실제 모녀 같은 케미를 자랑했다.

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염정아의 SNS 개설 소식에 '언니네 산지직송' 시즌1, 2 멤버들이 출동했다. 덱스, 안은진, 임지연, 박준면은 "사랑해요 누나", "언니는 사랑이야" 등의 댓글을 남기며 환영했다.

절친한 배우 윤경호도 "언니 사랑해요. 인스타 개설 축하드려요"라는 유쾌한 댓글을 남겼고, 윤세아 역시 환영의 댓글을 달았다.

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한편 염정아는 2006년 한 살 연상의 정형외과 의사 허일과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난해에는 남편이 운영하는 병원이 종합병원으로 승격돼 화제를 모으기도 했다. 현재는 tvN 예능 '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.