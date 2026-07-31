'렌'·챌린저스 월드 동시 출격…'메이플스토리M', 'RE:BOOST' 여름 업데이트

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넥슨이 모바일 MMORPG '메이플스토리M'의 대규모 여름 업데이트 'RE:BOOST'를 적용하고 신규 캐릭터 '렌'과 신규 성장 콘텐츠를 선보였다.

신규 직업과 성장 지원 시스템, PC '메이플스토리' 연계 이벤트를 앞세워 여름 시즌 이용자 확보에 나선 것이다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 전사 직업군 캐릭터 '렌'이다. 장검을 주 무기로 사용하는 '렌'은 붉은 눈의 유랑자라는 콘셉트의 캐릭터로, 출시를 기념해 온타임 보상과 7일 출석 이벤트 등 다양한 성장 지원 이벤트가 진행된다.

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특히 오는 8월 26일까지 PC '메이플스토리'와 연계한 '렌 레벨 달성 이벤트'를 실시한다. '메이플스토리M'에서 계정을 연동한 뒤 '렌' 캐릭터로 지정 레벨을 달성하면 PC '메이플스토리'에서 '묵매도 데미지 스킨'을 받을 수 있다. 모바일에서는 계정 연동 여부와 관계없이 '쁘띠 렌 펫 상자', '심볼 강화 메소 마일리지 카드' 등 성장 아이템도 지급한다.

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이번 업데이트에서는 '메이플스토리M' 최초의 '챌린저스 월드'도 함께 공개됐다. 오는 9월 30일까지 운영되는 챌린저스 월드에서는 레벨 달성과 보스 처치 미션을 통해 '챌린저스 코인'과 포인트를 모을 수 있으며, 브론즈부터 챌린저 티어까지 성장할 수 있다. 챌린저 티어 달성 시 '전설 성장의 비약', '챌린저스 월드 챌린저 훈장 교환권' 등을 획득할 수 있고, 전용 상점에서는 '영원한 환생의 불꽃', '솔 에르다' 등을 교환할 수 있다.

240레벨 이상 캐릭터를 위한 월드 전용 보스 '카이'도 추가됐다. '시간의 방랑자 카이 격파 이벤트'에서 보스를 처치하면 '위대한 카이의 소울', '카이의 칠흑 장신구 상자' 등 다양한 보상이 제공된다.

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이용자의 빠른 성장을 위한 시스템도 마련됐다. '챌린저스 월드 하이퍼 버닝'은 최대 5개 캐릭터에 1+4 레벨업 혜택을 제공해 230레벨까지 빠르게 육성할 수 있도록 지원한다. 이후 월드 리프 기능을 통해 원하는 월드로 캐릭터를 이동할 수 있다. '챌린저스 아이템 버닝'에서는 도전자 장비 8개 부위를 지급하고 단계별 미션 완료에 따라 장비가 성장하며, 최종 단계에서는 영구제 레전더리 루타비스 장비를 획득할 수 있다.

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이와 함께 그란디스 대륙 신규 지역 '도원경'이 추가됐다. '백연의 전투 훈련 지원', '유랑자의 발자취' 등 다양한 이벤트가 함께 진행되며, 선샤인 마일리지 상점과 도원경 코인 상점에서는 최종 대미지 증가 효과를 지닌 아이템과 각종 성장 재화를 획득할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com