라인게임즈, 인디 신작 '어메이징 슬롯 서바이버' 글로벌 퍼블리싱…연내 얼리 액세스 목표

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라인게임즈가 인디 개발사 투맨게임즈의 데뷔작 '어메이징 슬롯 서바이버(Amazing Slot Survivor)'의 글로벌 퍼블리싱을 맡는다.

서바이버 라이크 장르에 로그라이크 요소와 전략적인 성장 시스템을 결합한 PC 게임으로, 연내 얼리 액세스 출시를 목표로 개발이 진행중이다. 라인게임즈는 31일 투맨게임즈와 '어메이징 슬롯 서바이버'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 밝혔다.

투맨게임즈는 20년 이상의 개발 경력을 지닌 베테랑 개발자 2명이 설립한 인디 게임 개발사다. 게임의 본질적인 재미와 완성도를 중시하는 개발 철학을 바탕으로 이번 작품을 통해 라인게임즈와 처음 협업하게 됐다.

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'어메이징 슬롯 서바이버'는 게임 세계를 위협하는 적 '스포너'를 파괴하며 최후까지 생존해야 하는 로그라이크 기반의 서바이버 라이크 PC 게임이다. 이용자는 끊임없이 등장하는 몬스터를 처치하며 무기를 획득하고 성장시키는 한편, 스포너를 제거해 스테이지를 돌파해야 한다.

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특히 서로 다른 특성을 가진 무기와 지원 안테나, 파워업 아이템을 조합해 자신만의 성장 빌드를 완성하는 전략성이 특징이다. 순간적으로 캐릭터의 전투력을 최대 18배까지 끌어올리거나 위기 상황에서 부활할 수 있는 '전략적 역전 시스템'도 적용해 극적인 전투 경험을 제공한다. 이와 함께 기존 서바이버 라이크와 차별화된 규칙이 적용되는 '보너스 스테이지'를 통해 다양한 플레이 패턴을 즐길 수 있도록 했다.

라인게임즈 관계자는 "'어메이징 슬롯 서바이버'는 본질적인 재미에 집중하는 투맨게임즈의 개발 철학이 잘 드러난 타이틀"이라며, "기본기에 충실한 서바이벌 플레이 속에 정밀한 컨트롤과 파격적인 화력 증폭이 주는 색다른 몰입감을 체감할 수 있을 것"이라고 전했다.

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'어메이징 슬롯 서바이버'는 스팀, 에픽게임즈 스토어, 스토브를 통해 출시될 예정이며, 라인게임즈와 투맨게임즈는 연내 얼리 액세스 버전 공개를 목표로 막바지 개발을 진행하고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com