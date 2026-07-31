안영미, 子 출산 한 달 만에 '가슴 춤' 폭주.."모유수유 못 끊는 이유"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 안영미가 출산 한 달 만에 에이티즈 챌린지에 도전했다.

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안영미는 31일 "내가 모유 수유를 끊을 수 없는 이유"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 안영미는 에이티즈의 신곡 '배드(BAD)'에 맞춰 킬링 파트 안무를 선보였다.

팬들 사이에서 일명 '다 죽자' 안무로 불리는 이 킬링 파트는 멤버 산이 치명적인 표정과 함께 비트에 맞춰 가슴을 튕기는 동작으로 화제가 돼 각종 숏폼 플랫폼에서 챌린지 열풍을 일으키고 있다.

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이에 '가슴춤 원조'로 불리는 안영미가 챌린지 대열에 합류한 것. 출산한 지 한 달 된 그는 아직 부기가 완전히 빠지지 않은 모습으로 카메라 앞에 서 특유의 코믹한 표정과 함께 가슴을 강조하는 동작을 자신만의 스타일로 소화해 웃음을 안겼다.

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영상을 본 네티즌들은 "진짜 역대급이다", "아직은 자중하소서" 등의 반응을 보였다. 방송인 장성규도 "ㅋㅋㅋㅋㅋ 미치겠다"라는 댓글을 남기며 폭소했다.

한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 비연예인과 결혼해 한국과 미국을 오가며 장거리 부부 생활을 이어왔다. 2023년에는 미국에서 첫째 아들을 출산했으며, 지난달에는 서울에서 둘째 아들을 품에 안았다.