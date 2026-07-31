권유리, 19년 함께한 SM 떠난다…"소녀시대 활동은 계속"[공식]

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트를 떠난다.

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SM엔터테인먼트는 31일 공식 입장을 통해 "권유리와 심도 있는 논의 끝에 오는 8월 31일 자로 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다"고 밝혔다.

소속사는 "권유리가 2007년 소녀시대로 데뷔해 전 세계에 K-POP 열풍을 선도하고 시대를 대표하는 그룹으로 성장함은 물론 배우로서 빛나기까지, 그 모든 여정에 SM엔터테인먼트가 함께할 수 있어 소중한 시간이었다"고 돌아봤다.

이어 "음악, 연기, 예능, MC 등 다양한 분야를 넘나들며 '올라운더 아티스트'로 눈부신 활약을 펼쳐준 권유리에게 깊은 고마움을 전한다"고 감사의 뜻을 밝혔다.

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다만 전속계약 종료와 별개로 소녀시대 활동은 계속 이어진다.

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SM엔터테인먼트는 "당사와의 전속 계약은 종료되지만 향후 소녀시대로서의 활동은 변함없이 이어 나갈 예정"이라며 "새로운 여정을 걸어갈 권유리의 앞날을 응원하겠다"고 덧붙였다.

권유리는 2007년 소녀시대로 데뷔해 '다시 만난 세계', 'Gee', '소원을 말해봐', 'Oh!' 등 수많은 히트곡으로 K-팝을 대표하는 걸그룹 멤버로 활약했다. 이후 드라마와 영화, 예능 프로그램 등으로 활동 영역을 넓히며 배우와 방송인으로도 꾸준히 활약하고 있다.

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narusi@sportschosun.com