김선태, 원이 '무섭노' 재소환 논란..결국 자진 하차 "부족함 느껴, 리센느에도 사과" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] '전 충주맨' 유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이 2차 가해 논란에 결국 '돈선태'에서 자진 하차를 결정했다.

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31일 김선태의 채널에는 '안녕하세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김선태는 "욕심이 있었던 것 같다. 공중파 방송 단독 MC를 해보고 싶었는데 해보니까 사실 쉽지 않은 것 같다"며 입을 열었다.

그는 "내가 능력이 부족하고 사실 소속사가 있는 것도 아니다. 따로 혼자 있다 보니까 전반적으로 매끄럽지 않은 느낌도 받았다. 솔직히 말씀드리면 제작진과의 소통 문제에서도 사실 어려움이 좀 있었다. 내 탓이다"라고 털어놨다.

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이어 "진짜 핑계 안 대고 내가 능력이 좀 부족한 것 같다. 단독 MC로서 방송을 이끌어가는 거에 대해서 부족함을 많이 느껴서 자진 하차하는 거로 결정했다"고 밝혔다.

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김선태는 "자진하차 결정이 사실 쉽지 않다. 솔직히 계약도 있고, 방송국이라는 게 무겁지 않냐. 날 믿고 정규편성 해줬는데 내가 그럴 능력이 안 된다"고 말했다.

그러면서 "어제 리센느 소속사 대표님과 통화해서 직접 사과 드렸고, 멤버들께도 사과드렸다. 사실 내가 연락하기 전에 멤버들이 먼저 나를 걱정해 줬다고 한다. 두 번, 세번 다시 죄송하다"고 사과했다.

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끝으로 "이번 일을 계기로 스스로 돌아보도록 하겠다. '내가 진짜 초심을 잃었나'라는 생각도 많이 했다"며 "이번 일로 불편하셨던 분들, 구독자 분들에게도 신경 쓰게 해드려 정말 죄송하고 앞으로 이런 일 없도록 하겠다"며 고개 숙였다.

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앞서 지난 29일 KBS 신규 웹예능 '돈선태: 성공시대' 측은 '뭐가 무섭노?'라는 문구가 담긴 썸네일과 함께 '정치권에 내 얘기가 왜 나오노?!'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상이 공개되자 온라인에서는 제목과 썸네일만으로도 최근 리센느 원이의 '무섭노' 발언 논란을 떠올리게 한다는 반응이 이어졌다. 실제 선공개 영상에서도 해당 이슈가 언급되면서 비판 여론이 확산됐다.

최근 거제 출신 원이는 평소 사용하는 '노' 어미 표현을 두고 고(故) 노무현 전 대통령을 비하하는 일베 용어를 사용한 것이 아니냐는 의혹에 휩싸였다. 반면 해당 표현은 경상도 지역에서 일상적으로 쓰이는 사투리라는 반론도 이어졌고, 일부에서는 과도한 억측과 낙인찍기라는 지적을 내놓으며 논란이 잦아드는 분위기였다. 하지만 제작진이 이를 다시 콘텐츠 소재로 활용한 것.

영상에서 김선태는 원이에게 논란에 대한 심경을 묻기도 했다. 이에 원이는 "나도 사실 너무 놀랐다. 유튜브, 음악 방송에 뜨는 것만 상상하다가 하루아침에 (사회면) 뉴스에 나오니까 너무 무섭더라. 한 마디 한 마디에 되게 조심해야겠다고 느꼈다"고 말했다. 이어 "나는 그렇게 생각 안 하고 말해도 어떤 사람은 그렇게 받아들일 수도 있다고 생각했다. 평소에 쓰던 말을 한 건데 되게 당황했다. '노'는 사실 감탄사에 많이 들어간다"고 덧붙였다.

논란이 커지자 김선태는 지난 30일 사과 영상을 올렸다. 그는 "문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청드렸다"라고 밝혔다.

그러면서 "내 이름을 걸고 하는 영상임에도 불구하고 정말 무책임했다"라며 "방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개를 요청하지 않았다. 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 나의 잘못"이라고 책임을 인정했다.

이어 "첫 촬영이었던 만큼 촬영 당일 대본 소화에 급급해 대본의 문제점에 대해 전혀 인지하지 못했다"며 "리센느 멤버들에게 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다. 죄송하다"라며 재차 사과했다.

한편 '돈선태: 성공시대'는 김선태의 첫 지상파 단독 MC 프로그램으로 관심을 모았지만, 논란이 불거지면서 결국 1회 만에 진행자 자진 하차라는 결말을 맞았다.