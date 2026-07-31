서효림, '김수미 김치' 잘 물려받았네..."배추·무 들고 세계로"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 서효림이 시어머니인 고(故) 김수미의 뜻을 이어 김치 사업에 본격적으로 나선다.

Advertisement

서효림은 지난 30일 개인 계정에 앞치마를 착용한 채 배추와 무를 들고 촬영한 프로필 사진을 공개했다.

그는 "배추랑 무 들고 세계로 나아가 보겠습니다"라는 글을 함께 남기며 새로운 도전을 향한 포부를 전했다.

공개된 사진에는 환한 미소를 지은 서효림의 모습이 담겼다. 배추와 무를 양손에 든 채 김치 브랜드를 알리는 콘셉트의 촬영에 임한 그는 블랙 원피스와 한복을 착용한 사진도 함께 공개하며 다양한 매력을 선보였다.

Advertisement

서효림은 앞서 "제 이름 앞에 붙는 '김수미 며느리'라는 수식어를 자랑스럽게 생각한다"며 "어머니의 손맛을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힌 바 있다. 또 김치를 직접 맛본 뒤에는 "내가 이렇게 김치를 좋아했었나 싶을 정도로 정말 맛있다"며 자신감을 드러내기도 했다.

Advertisement

특히 그는 "엄마가 너무 보고 싶다. 손맛도, 찰지게 혼내주시던 모습도 그립다. 잘 해낼 테니 지켜봐 달라"며 고 김수미를 향한 그리움과 존경을 전해 많은 이들의 마음을 울렸다.

생전 김수미는 뛰어난 요리 실력을 바탕으로 김치와 간장게장 등 식품 사업을 성공적으로 이끌며 큰 사랑을 받았다. 서효림은 고인의 철학과 손맛을 이어받아 김치 브랜드를 준비 중이며, 오는 8월 정식 출시를 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

한편 서효림은 지난 2019년 고 김수미의 아들 정명호 씨와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com