"에어팟, 생각보다 비싸"...'50억 자산가' 추성훈, 하수구에 얼굴 파묻었다

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[스포츠조선 이지현 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 하수구에 빠진 에어팟을 직접 건져내는 모습으로 뜻밖의 검소한 면모를 드러냈다.

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30일 추성훈의 유튜브 채널에는 '맛잘알 워뇨도 먹은 도쿄 1등 돈카츠집 저도 가봤숨니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 추성훈은 일본 도쿄의 한 돈카츠 맛집을 찾기 위해 바이크를 타고 등장했다. 주차를 마친 뒤 헬멧을 벗는 순간 귀에 착용하고 있던 에어팟 한쪽이 그대로 하수구 아래로 떨어지는 돌발 상황이 벌어졌다.

하수구 아래에는 구정물 위로 에어팟이 떠 있는 모습이 포착됐고, 추성훈은 잠시도 망설이지 않았다. 그는 재킷을 벗은 뒤 무거운 하수구 덮개를 한 손으로 들어 올렸고, 손은 물론 얼굴까지 하수구 안으로 들이밀며 에어팟을 찾기 시작했다.

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결국 추성훈은 직접 에어팟을 건져내는 데 성공했고, 이를 지켜보던 제작진은 "형이 또 에피소드를 만들어 준다"며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 제작진이 "형님 정도면 새로 하나 사셔도 되지 않냐"고 묻자, 추성훈은 "아껴야 잘 산다"고 단호하게 답했다. 그러면서 "에어팟도 생각보다 비싸다. 가격도 많이 올라서 쉽게 새로 사기에는 그렇다"고 덧붙였다.

이에 제작진은 "저렇게 해야 부자가 되는 것 같다", "우리도 하수구는 들어가야 부자가 되겠다"고 농담했고, 추성훈 역시 웃으며 유쾌하게 받아쳤다.

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영상 공개 이후 누리꾼들은 "저 정도 재산이 있어도 물건을 끝까지 아끼네", "검소한 습관이 몸에 배어 있는 것 같다", "부자는 이유가 있다", "역시 추성훈답다" 등의 반응을 보였다.

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한편 추성훈은 최근 유튜브를 통해 일본 도쿄에 위치한 자택을 공개해 큰 화제를 모았다. 해당 집은 현지 부동산 시세 기준 약 50억 원 안팎으로 알려졌으며, 추성훈은 격투기 선수 활동은 물론 예능, 광고, 유튜브 등 다양한 분야에서 꾸준히 활약하며 상당한 자산을 보유한 것으로 알려져 있다.

olzllovely@sportschosun.com